Adaptation aux changements climatiques - Près de 24 M$ octroyés pour trois projets de verdissement et d'infrastructures vertes dans la région de Montréal

MONTRÉAL, le 6 mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce l'octroi d'un soutien financier maximal de 23 715 652 $ à la Communauté métropolitaine de Montréal, à la Ville de Montréal et à la Ville de Dollard-des-Ormeaux pour des projets de verdissement et d'infrastructures vertes visant à augmenter la résilience de la population face aux changements climatiques.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette.

Concrètement, cet investissement permettra de soutenir la réalisation d'une analyse des risques associés aux vagues de chaleur et aux pluies abondantes par la Communauté métropolitaine de Montréal (862 000 $) et l'élaboration d'une stratégie bleue-verte par la Ville de Dollard-des-Ormeaux (975 794 $). Un financement de 21 877 858 $ est aussi accordé à la Ville de Montréal pour l'aménagement de stationnements écoresponsables et d'infrastructures de gestion des eaux de pluie.

Citations :



« Ces dernières années, nous constatons et vivons de plus en plus les impacts des changements climatiques sur notre territoire. Heureusement, les solutions de verdissement et les infrastructures vertes sont parmi les plus efficaces pour renforcer notre résilience et faire face aux aléas climatiques comme les pluies torrentielles et les vagues de chaleur. Je suis fier que nous puissions aider les communautés locales à s'adapter à l'évolution du climat partout au Québec. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Comme les autres régions du Québec, la région de Montréal fait face aux impacts des changements climatiques. Notre gouvernement continuera d'appuyer les projets d'organismes municipaux comme ceux de la Ville de Montréal et de la Ville de Dollard-des-Ormeaux, puisqu'ils visent à protéger les Québécois. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Ces investissements du gouvernement du Québec sont des leviers concrets pour soutenir l'adaptation du territoire des villes, qui doivent redoubler d'efforts pour protéger le quotidien de la population face à l'augmentation des impacts des changements climatiques. Ces sommes permettront à la Ville d'accélérer les projets d'aménagements éponges qui réduisent de façon importante les risques liés aux pluies diluviennes, particulièrement dans Ville-Marie avec le projet de la rue Larivière. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

Faits saillants :

Doté d'un budget de 84,5 millions de dollars, le programme OASIS comporte trois volets : Volet 1 : soutenir la planification de projets de verdissement, y compris l'acquisition de connaissances sur les risques, les solutions et l'acceptabilité sociale. Volet 2 : faciliter la mise en place d'infrastructures vertes permettant de prévenir et de réduire les risques liés à l'augmentation des vagues de chaleur et des précipitations intenses dans les collectivités québécoises. Volet 3 : appuyer la mise sur pied d'un projet d'entretien des infrastructures vertes financées au volet 2, y compris l'élaboration et l'adoption d'une stratégie de pérennisation.

Depuis le lancement du programme OASIS en juin 2022, 33 projets ont été financés au volet 1, et un projet a été financé au volet 2, pour un investissement total de 30 711 308 $.

Outre les projets qui seront réalisés dans la région de Montréal, neuf autres initiatives ont été annoncées aujourd'hui dans les régions de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Capitale-Nationale, de Lanaudière et de la Montérégie.

Ces initiatives s'inscrivent dans l'objectif du programme, qui est d'aider les organismes municipaux et les communautés autochtones à se protéger contre les impacts grandissants des aléas climatiques. En milieu urbain notamment, le verdissement permet de réduire les effets des îlots de chaleur et des pluies abondantes sur la santé et la qualité de vie de la population.

Liens connexes :

Pour consulter la liste des projets financés et en savoir plus sur le programme OASIS

Pour plus de détails sur le Plan pour une économie verte 2030

Sources : Mélina Jalbert Directrice des communications Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs Tél. : 418 803-2351 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991 Maxime Roy Directeur des communications Cabinet de la ministre de l'Économie,

de l'Innovation et de l'Énergie,

ministre responsable du Développement

économique régional et ministre responsable

de la Métropole et de la région de Montréal Cell. : 581 989-6037



SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs