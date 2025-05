Adaptation aux changements climatiques - Plus de 915 972 $ octroyés pour cinq projets de verdissement et d'infrastructures vertes en Montérégie

VARENNES, QC, le 6 mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce l'octroi d'un soutien financier totalisant 915 972 $ aux villes de Beauharnois, Beloeil, Boucherville et Saint-Lambert, ainsi qu'à la Municipalité de Sainte-Clotilde, pour des projets de verdissement et d'infrastructures vertes visant à augmenter la résilience des communautés de la Montérégie face aux changements climatiques.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette.

Détail des projets financés dans le cadre du programme OASIS :

Ville Région Montant Projet Municipalité de Sainte-Clotilde Montérégie 250 059 $ Planification intégrée d'infrastructures vertes pour la résilience de Sainte-Clotilde Ville de Beauharnois Montérégie 74 000 $ Analyse de vulnérabilité de la ville de Beauharnois visant l'adaptation aux changements climatiques Ville de Beloeil Montérégie 190 400 $ Élaboration d'une stratégie de verdissement et de captation des eaux pluviales dans un contexte d'adaptation aux changements climatiques Ville de Boucherville Montérégie 180 960 $ Résilience face aux changements climatiques : un verdissement s'appuyant sur la science Ville de Saint-Lambert Montérégie 220 553 $ Plan d'adaptation aux changements climatiques et planification d'infrastructures vertes sur le territoire de la ville de Saint-Lambert

Citations :

« Ces dernières années, nous constatons et vivons de plus en plus les impacts des changements climatiques sur notre territoire. Heureusement, les solutions de verdissement et les infrastructures vertes sont parmi les plus efficaces pour renforcer notre résilience et faire face aux aléas climatiques comme les pluies torrentielles et les vagues de chaleur. Je suis fier que nous puissions aider les communautés locales à s'adapter à l'évolution du climat partout au Québec. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Comme les autres régions du Québec, la Montérégie fait face aux impacts des changements climatiques. Je suis ravie que Beauharnois, Beloeil, Boucherville, Saint-Lambert et Sainte-Clotilde soient en action, avec l'appui financier de mon gouvernement, pour s'adapter aux aléas du climat et protéger leurs populations. Les projets de verdissement et d'infrastructures vertes annoncés aujourd'hui témoignent du leadership de ma région et j'en suis très fière! »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

Faits saillants :

Cet investissement s'inscrit dans le cadre du volet 1 du programme OASIS, qui découle du Plan pour une économie verte 2030.

Doté d'un budget de 84,5 millions de dollars, le programme OASIS comporte trois volets : Volet 1 : soutenir la planification de projets de verdissement, y compris l'acquisition de connaissances sur les risques, les solutions et l'acceptabilité sociale. Volet 2 : faciliter la mise en place d'infrastructures vertes permettant de prévenir et de réduire les risques liés à l'augmentation des vagues de chaleur et des précipitations intenses dans les collectivités québécoises. Volet 3 : appuyer la mise sur pied d'un projet d'entretien des infrastructures vertes financées au volet 2, y compris l'élaboration et l'adoption d'une stratégie de pérennisation.

Depuis le lancement du programme OASIS en juin 2022, 33 projets ont été financés au volet 1, et un projet a été financé au volet 2, pour un investissement total de 30 711 308 $.

Outre les projets qui seront réalisés dans la région de la Montérégie, sept autres initiatives ont été annoncées aujourd'hui dans les régions de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Capitale-Nationale, de Lanaudière et de Montréal.

Ces initiatives s'inscrivent dans l'objectif du programme, qui est d'aider les organismes municipaux et les communautés autochtones à se protéger contre les impacts grandissants des aléas climatiques. En milieu urbain notamment, le verdissement permet de réduire les effets des îlots de chaleur et des pluies abondantes sur la santé et la qualité de vie de la population.

Sarah Leclerc Attachée politique régionale Directrice du bureau de circonscription de Verchères Bureau de Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie

de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs