Adaptation aux changements climatiques - L'UMQ lance un guide à l'intention des municipalités

MONTRÉAL, le 28 mars 2022 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a dévoilé aujourd'hui le guide « S'adapter au climat par la réglementation ». Ce faisant, l'Union concrétise un engagement phare de la Plateforme municipale Unis pour le climat, lancée en 2021.

Produit en collaboration avec les meilleurs spécialistes dans le domaine, cet outil vise à accompagner les municipalités de toutes tailles et de toutes les régions et à les inspirer dans la mise en place de pistes d'action adaptées à leur milieu, dans le contexte où les changements climatiques transforment de plus en plus le quotidien de la population.

Le guide propose une série de mesures ciblées, axées autour de 10 thématiques et basées sur les meilleures pratiques et initiatives municipales en la matière. Les municipalités ont ainsi accès à des exemples concrets pour agir, par leurs outils d'urbanisme et règlements municipaux, pour :

Favoriser la captation de carbone;

Diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre (GES);

S'adapter aux risques induits par les changements climatiques.

« Cet outil s'inscrit dans la continuité des mesures proposées par l'Union pour soutenir les municipalités dans la lutte et l'adaptation aux changements climatiques. Il s'inscrit en droite ligne de la Plateforme municipale pour le climat, une feuille de route ambitieuse qui propose des solutions novatrices pour réduire notre influence sur l'environnement et accroître la résilience de nos territoires. J'invite l'ensemble des municipalités québécoises à prendre connaissance du guide, à se l'approprier et à l'appliquer chez elles en fonction de leurs réalités et de leurs défis », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

« En adaptant rapidement leurs milieux de vie aux changements climatiques, les municipalités peuvent éviter des coûts importants dans les années futures. La réglementation d'urbanisme constitue un moyen efficace, accessible et peu coûteux permettant au milieu municipal de contribuer directement et concrètement à la lutte aux changements climatiques et instaurer de nouvelles pratiques, par exemple en matière de mobilité, de mixité des usages, de construction durable, de plantation d'arbres, de verdissement, d'agriculture urbaine et de préservation des milieux naturels. Grâce à ce guide, les élues et élus pourront agir en tant que leaders et s'inspirer dans la mise en place de mesures adaptées à leur milieu », a ajouté monsieur Martin Damphousse, premier vice-président de l'UMQ, président du Comité sur les changements climatiques de l'Union et maire de Varennes.

Le guide « S'adapter au climat par la réglementation » est disponible gratuitement en ligne sur le site Internet de l'UMQ. Soulignons par ailleurs que l'Union présentera le 13 mai prochain, dans le cadre de ses Assises 2022 à Québec, un grand forum sur le thème « Unies pour le climat : les municipalités aux premières loges », lors duquel les thématiques discutées dans le guide seront à l'ordre du jour. L'UMQ offrira également, le 18 mai prochain, une séance d'information complète sur le guide et son application dans les municipalités, animée par madame Isabelle Laterreur, urbaniste et directrice générale de La Boîte d'urbanisme.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec