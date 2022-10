Activités minières en milieux de villégiature - L'UMQ tiendra un Forum municipal le 26 janvier à Gatineau

MONTRÉAL, le 25 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a annoncé aujourd'hui la tenue, le 26 janvier prochain au Palais des congrès de Gatineau, d'un Forum municipal ayant pour thème Intégration des activités minières : acceptabilité sociale et cohabitation.

Le forum, organisé en collaboration avec la MRC de Papineau, réunira des élues, élus, préfètes, préfets, gestionnaires municipaux, partenaires et spécialistes de plusieurs régions du Québec et vise à faire le point sur l'encadrement des activités minières dans les municipalités de villégiature au Québec. Il a également pour objectif d'identifier les pistes d'action à prioriser pour resserrer les dispositions en vigueur concernant les territoires incompatibles avec l'activité minière (TIAM).

« Au cours des dernières années, l'UMQ a mené des représentations actives, auprès du gouvernement du Québec, pour qu'il améliore l'identification des TIAM dans les orientations gouvernementales en aménagement du territoire (OGAT). Nous voulons ainsi concilier de façon plus harmonieuse les activités minières avec les leviers économiques que sont la villégiature et le tourisme et ce, tout en nous assurant de renforcer la sécurité et la qualité de vie de la population. Je félicite mon collègue Benoit Lauzon, maire de Thurso et préfet de la MRC de Papineau, ainsi que les membres du Caucus des municipalités locales, pour leur leadership et leur initiative quant à l'organisation de ce Forum, et j'invite le milieu municipal à y participer en grand nombre », a indiqué monsieur Daniel Côté, président de l'UMQ et maire de Gaspé.

« Pour le Caucus des municipalités locales, l'intégration des activités minières dans les milieux de villégiature est une préoccupation. Ce Forum permettra d'élever la discussion face à cet enjeu sensible qui préoccupe nos concitoyennes et concitoyens, en réunissant les différents acteurs impliqués. À la lumière des enjeux qui pointent à l'horizon, l'acceptabilité sociale des projets miniers devra être une condition essentielle. », a ajouté monsieur Joé Deslauriers, président du Caucus des municipalités locales de l'UMQ et maire de Saint-Donat.

« Depuis quelque temps, l'industrie minière a connu un essor significatif dans des régions comptant traditionnellement sur la villégiature et les activités récréotouristiques comme moteurs économiques, mais disposant d'un potentiel en matière d'extraction de minéraux critiques et stratégiques, utilisés notamment dans les technologies liées à l'électrification. Cette cohabitation pose des défis environnementaux et économiques importants pour nos territoires », a conclu monsieur Benoit Lauzon, maire de Thurso et préfet de la MRC de Papineau.

Tous les détails sur l'événement, la programmation et les modalités d'inscription sont disponibles sur le site Internet de l'UMQ en cliquant ici.

À propos de l'UMQ

Depuis plus de 100 ans, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) (umq.qc.ca) rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole. Suivez l'UMQ sur Facebook, YouTube, Twitter et LinkedIn.

