Activités hivernales en bordure du Canal-de-Lachine

Le sentier hivernal damé et le tronçon de piste déneigé bénéficieront aux amateurs de plein air tout au long de l'hiver

MONTRÉAL, le 22 déc. 2022 /CNW/ - Parcs Canada souhaite informer la population qu'encore une fois cet hiver, la piste du lieu historique national du Canal-de-Lachine sera damée sur presque toute sa longueur, soit sur une distance de 15 kilomètres reliant les arrondissements de Lachine, Lasalle, le Sud-Ouest et Ville-Marie. En plus du sentier hivernal damé, le côté nord de la piste sera déneigé de la passerelle Atwater jusqu'au Vieux-Port. Le damage sera réalisé par l'équipe de Parcs Canada tandis que le déneigement du tronçon compris entre le marché Atwater et la rue de la Commune sera réalisé par l'Arrondissement du Sud-Ouest.

Environ 15 kilomètres de la piste du lieu historique national du Canal-de-Lachine sera damée cette année et environ 2,3 kilomètres déneigée. Photo : Parcs Canada (Groupe CNW/Parcs Canada)

Il importe de noter que certaines conditions sont préalables au damage de la piste : le sol devra être bien gelé, il devra y avoir suffisamment de neige au sol et les prévisions météorologiques devront être favorables. Lorsque ces conditions seront réunies, la neige sera compactée jusqu'à ce que la base de 20 centimètres de neige tassée soit en place.

Le damage et le déneigement d'un tronçon de la piste bénéficieront non seulement aux cyclistes, mais à l'ensemble de la population qui y verra une possibilité intéressante d'y pratiquer différentes activités hivernales dont le fat bike, la raquette, la course à pied ou la marche. Des toilettes seront également accessibles aux usagers durant l'hiver à certains emplacements le long du sentier.

Parcs Canada travaille avec ses partenaires pour développer l'offre récréative au Canal-de-Lachine et afin de favoriser la pratique d'activités hivernales en plein air pour que toutes les clientèles puissent profiter de ce site exceptionnel en plein cœur de Montréal à longueur d'année. À cet effet, Parcs Canada tient à souligner la collaboration de la Ville de Montréal et de ses arrondissements pour leur appui dans la mise en place de la portion déneigée du sentier.

Citations

« Parcs Canada est fier de collaborer avec la Ville de Montréal à favoriser la pratique d'activités hivernales aux abords du Canal-de-Lachine et de voir se développer l'offre récréative dans ce lieu exceptionnel en plein cœur de Montréal. Merci à tous ceux et celles qui entreprennent le damage et le déneigement de la piste le long du lieu historique national du Canal-de-Lachine. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Nous sommes heureux d'annoncer le déneigement du côté nord de la piste du Canal-de-Lachine, entre le marché Atwater et le Vieux-Port, sur une distance de 2,3 km. Cette entente entre le Sud-Ouest et Parcs Canada représente une avancée décisive pour la mobilité active, en réponse à une demande croissante de la population pour des liens cyclables sécuritaires et conviviaux en période hivernale. Le projet pilote s'inscrit dans une série d'efforts soutenus, et témoignent d'une collaboration exemplaire entre nos deux paliers de gouvernement. Les travaux de déneigement seront effectués par CMS Entrepreneurs Généraux Inc., lequel a été le plus bas soumissionnaire conforme. »

Benoit Dorais

Maire du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif, Ville de Montréal

Liens connexes

