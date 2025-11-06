Activité de l'UPAC en Gaspésie : après les enquêtes, la sensibilisation

QUÉBEC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - À l'occasion de la présentation du Rapport annuel de gestion du Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) 2024-2025, comprenant le Rapport d'activité de l'Unité permanente anticorruption (UPAC), le commissaire à la lutte contre la corruption, M. Vincent Richer, annonce de nouveaux efforts en sensibilisation dans la région de la Gaspésie.

« Nous avons mené différents dossiers d'enquête en Gaspésie au cours des dernières années. Nous souhaitons maintenant sensibiliser les nouveaux élus municipaux et les fonctionnaires aux dangers de la corruption et augmenter la vigilance dans la saine gestion des fonds publics », a déclaré le commissaire Richer.

Plusieurs dossiers d'enquête réalisés en Gaspésie

Parmi les dossiers menés par le CLCC en Gaspésie dans les dernières années, notons les accusations portées contre l'ex-directeur de l'urbanisme de la Ville de Percé, Ghislain Pitre, pour fraude et abus de confiance en février 2025, les accusations de fraude, de production et d'usage de faux portées en avril 2024 contre le conseiller municipal du district Newport de Chandler, en Gaspésie, Bruno-Pierre Godbout, ainsi que la reconnaissance de culpabilité d'abus de confiance, de vol et de production de faux documents d'un ancien directeur de l'Office municipal d'habitation de Gaspé en décembre 2021.

« Ces cas concrets, jumelés à d'autres enquêtes similaires dans d'autres régions du Québec, font en sorte que nous pouvons conscientiser les titulaires de charge publique à la fraude et aux tentatives de corruption. Notre but, c'est d'éviter le détournement de fonds publics à la source, en invitant à la vigilance du secteur public. C'est pourquoi nous faisons appel aux élus et fonctionnaires de la région afin de les rencontrer et de les sensibiliser », ajoute le directeur de la prévention, des normes et des relations avec les citoyens, l'inspecteur-chef Jean-François Pelletier.

Pour les représentants du secteur public ou des entreprises faisant affaire avec l'État qui souhaitent faire appel à nos services de prévention, il suffit de remplir le formulaire à cet effet sur notre site Web.

Le CLCC est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'UPAC.

Pour consulter le Rapport annuel de gestion 2024-2025 : https://upac.gouv.qc.ca/decouvrir-upac/documentation

