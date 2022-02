ACTIONS COLLECTIVES CONTRE LES FRÈRES DU SACRÉ-CŒUR ET AL.

Numéros de Cour : 450-06-000001-192 et 460-06-000002-165

MONTRÉAL, le 4 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Kugler Kandestin s.e.n.c.r.l., les Procureurs responsables des actions collectives contre les Frères du Sacré-Cœur, souhaitent rappeler que les victimes ont jusqu'au 30 juillet 2022 pour soumettre une réclamation dans le cadre du règlement approuvé par la Cour supérieure.

Le 2 septembre 2021, la Cour supérieure avait approuvé un règlement historique de 60 millions $ au bénéfice des personnes suivantes :

« Toutes les personnes qui ont été agressées sexuellement au Québec avant le 9 juillet 2021 par un religieux des Frères du Sacré-Cœur dans tout établissement de formation, école, collège, établissement de loisir, centre d'animation, camp, résidence, paroisse, lieu de culte, ou tout autre endroit au Québec » et « Toutes les personnes qui ont été agressées sexuellement par un religieux membre de la congrégation religieuse des Frères du Sacré-Cœur alors qu'elles étaient étudiantes, pensionnaires ou candidates à l'admission au Mont Sacré-Cœur de Granby (dont le Collège Mont-Sacré-Cœur, les pensionnats et le juvénat) entre 1932 et 2008 »

Nous encourageons les victimes à communiquer avec nous. Les communications avec les victimes sont gratuites et confidentielles. Il nous fera plaisir de vous informer de vos droits et vous aider à soumettre une réclamation.

Le processus de réclamation est confidentiel. Les parties défenderesses et leurs procureurs n'ont aucun droit de contestation, de regard ou d'intervention dans le processus de réclamation. Deux juges retraitées ont été choisies par Kugler Kandestin s.e.n.c.r.l. afin d'agir comme arbitres des réclamations.

Pour obtenir une copie du Formulaire de réclamation et pour plus d'information sur le règlement et le processus de réclamation, vous pouvez consulter le site internet : https://kklex.com/fr/class_actions/victimes-dagression-sexuelle-par-les-freres-du-sacre-coeur-a-travers-le-quebec/

Renseignements: Veuillez communiquer avec les Procureurs des groupes ci-dessous : Me Robert Kugler, [email protected]; Me Pierre Boivin, [email protected]; Me Olivera Pajani, [email protected]; Me Jérémie Longpré, [email protected]; Me Mélissa Des Groseilliers [email protected]; Kugler Kandestin s.e.n.c.r.l., 1 Place Ville Marie, suite 1170, Montréal (Québec) H3B 2A7, Téléphone : 514-878-2861 ext. 129, Télécopieur : 514-875-8424