Action d'indignation : ajout de trois journées pédagogiques - Le personnel de soutien scolaire doit aussi être considéré, rappelle le Syndicat du soutien en éducation de la Pointe-de-l'Île!

MONTRÉAL, le 2 nov. 2020 /CNW Telbec/ - À la suite de la décision du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, d'ajouter trois journées pédagogiques cette année, le Syndicat du personnel de soutien en éducation de la Pointe-de-l'Île (SSÉPÎ-CSQ) affilié à la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) ne peut rester muet.

Bien que cette décision soit bénéfique pour les enseignants, celle-ci aura des répercussions immenses pour le personnel en service de garde. Où ces équipes trouveront-elles du temps pour planifier 10 heures d'activités par jour supplémentaire en tenant compte de la réalité pandémique? Ces travailleuses et travailleurs seront-ils reconnus pour le faire? Déjà surchargé, en sous-effectif et en état de fatigue extrême, le personnel voit sa tâche s'alourdir encore plus avec cette annonce. De plus, les surveillantes et surveillants d'élèves pourraient voir leur paye réduite de trois jours.

« Cette fois-ci, le manque de considération vise le personnel en service de garde, mais depuis le début de cette pandémie, le personnel de soutien scolaire est à bout de souffle. L'ensemble du personnel de soutien scolaire est en constante adaptation et ils ont une grande surcharge de travail depuis fort longtemps. La situation est extrêmement critique » exprime Stéphane Soumis, président du SSÉPÎ-CSQ.

« Depuis près de huit mois, nos membres en font nettement plus que ce qu'ils devraient et tiennent les écoles à bout de bras. Sauf que là, en ajoutant ces trois journées pédagogiques, le gouvernement abuse de notre dévouement. C'est comme s'il pressait le citron, mais celui-ci n'a plus de jus. » explique Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ.

C'est pourquoi le syndicat a appelé ses membres à venir manifester leur indignation devant le bureau de madame Chantal Rouleau, députée de la circonscription de Pointe-aux-Trembles ainsi que ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

À propos

Le SSÉPÎ-CSQ représente une trentaine de corps d'emplois de soutien scolaire au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île. Il regroupe plus de 3 500 membres dans les établissements primaires, secondaires et les centres d'éducation aux adultes et de formation professionnelle de cette commission scolaire.

Il est affilié à la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) qui est le seul regroupement au Québec représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle regroupe près de 30 000 membres. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) qui représente plus de 200 000 membres provenant majoritairement de la fonction publique.

