Action collective relative aux valeurs mobilières de Valeant Pharmaceuticals International Inc.

AVIS D'AUTORISATION (CERTIFICATION) ET D'AUDIENCE D'APPROBATION DU RÈGLEMENT PROPOSÉ AVEC PRICEWATERHOUSECOOPERS s.r.l./s.e.n.c.r.l.

Veuillez lire attentivement le présent avis. Un règlement pourrait avoir une incidence sur vos droits.

TORONTO, le 6 sept. 2019 /CNW/ - LE PRÉSENT AVIS S'ADRESSE À certains investisseurs ayant acquis des actions ordinaires et des billets de Valeant Pharmaceuticals International Inc., maintenant connue sous le nom de Bausch Health Companies Inc. (« Valeant »).

Un règlement est proposé avec PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., société américaine membre du réseau de sociétés de PricewaterhouseCoopers (« PwC »), d'une valeur de 30 millions de dollars canadiens (le « Règlement avec PwC »). Le règlement est un compromis à l'égard de réclamations contestées et ne constitue pas un aveu de responsabilité de la part de PwC.

Le Règlement avec PwC peut avoir une incidence sur les droits des personnes qui ont acquis des actions ordinaires ou des billets de Valeant entre le 27 février 2012 et le 12 novembre 2015.

Une demande d'approbation du Règlement avec PwC aura lieu le 11 novembre 2019, à 9h30, dans une salle à être déterminée du Palais de justice de Montréal, au 1, rue Notre‑Dame Est, Montréal (Québec).

À l'audience, la Cour se prononcera également sur la demande d'approbation des honoraires et des débours des Avocats du groupe, plus les taxes, d'une retenue devant servir au paiement de débours futurs, des prélèvements devant être versés au Fonds d'aide aux actions collectives et au Fonds d'aide aux recours collectifs de l'Ontario et d'un protocole de distribution dans le cadre du Règlement avec PwC. Pour obtenir des renseignements sur l'action, sur vos droits et sur la façon de les exercer, veuillez consulter la version longue du présent avis et d'autres documents pertinents en ligne, au http://faguyco.com/fr/portfolio/valeant-class-action/

Les investisseurs qui n'ont pas eu l'occasion de s'exclure de l'action collective ont la possibilité de s'exclure du Règlement avec PwC. On trouvera davantage de renseignements au http://faguyco.com/fr/portfolio/valeant-class-action/

