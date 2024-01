VANCOUVER, BC, le 30 janv. 2024 /CNW/ - Le cabinet d'avocats Slater Vecchio LLP a déposé une action collective contre LifeGroup Global LLC, The Cooper Companies Inc, CooperSurgical Inc et CooperSurgical Canada Inc suite à un rappel initié en raison de milieux de culture défectueux pour les traitements de fécondation in vitro (FIV). L'action collective a été intentée au nom de toutes les personnes au Canada dont les traitements de FIV ont impliqué l'utilisation de certains lots spécifiques de milieux de culture en croissance rappelés par les défendeurs.

La FIV est une technique de procréation assistée utilisée par des individus et des couples pour des raisons telles que la préservation de la fertilité et les difficultés de conception. Le processus implique la fécondation de l'œuf en dehors de l'utérus, permettant son développement, puis le gel ou l'implantation de l'embryon développé dans l'utérus. Après la fécondation, l'œuf est laissé dans un milieu de culture pour faciliter son développement.

Le 8 décembre 2023, Santé Canada a publié un rappel pour 3 lots de milieux de culture produits et vendus par LifeGroup Global LLC, The Cooper Companies Inc, CooperSurgical Inc et CooperSurgical Canada Inc. Le rappel a été initié suite à de nombreux signalements de développement embryonnaire altéré. Le défaut allégué concerne une carence en magnésium, un composant du milieu de culture essentiel au développement embryonnaire.

Sam Jaworski, associé chez Slater Vecchio LLP, a déclaré : "En tant que société, les Canadiens s'attendent à ce que la technologie de procréation assistée soit soumise aux normes les plus élevées. Lorsque ces normes alléguées ne sont pas respectées, les entreprises impliquées doivent rendre des comptes. Cette action collective permet à ceux qui ont perdu la chance de préservation ou de conception de poursuivre une justice collective sans avoir à affronter les difficultés et les frais de poursuites individuelles."

Au moins certaines cliniques de fertilité à travers le Canada ont fourni à leurs patients des lettres les informant si leurs embryons ont été affectés par ce rappel. Slater Vecchio LLP cherche à s'entretenir avec des personnes personnellement touchées par ce rappel. Si cela vous concerne, veuillez soumettre vos informations sur notre site web ici : https://www.slatervecchio.com/action-collective/action-collective-suite-au-rappel-des-milieux-de-culture-pour-fecondation-in-vitro-de-coopersurgical/

