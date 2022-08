Action Chelsea pour le respect de l'environnement acquiert la Forêt des Cent Acres, en partenariat avec Canards Illimités Canada

QUÉBEC, le 1er août 2022 /CNW Telbec/ - Canards Illimités Canada (CIC) est fier d'annoncer qu'il a agi comme partenaire financier auprès de l'organisme Action Chelsea pour le respect de l'environnement (ACRE), pour l'acquisition d'une propriété de 40,47 hectares. Situés dans la municipalité de La Pêche, en Outaouais, les lots acquis étaient susceptibles de subir d'importantes pressions de développement qui auraient eu pour effet d'en altérer significativement la valeur écologique. En effet, les forêts mixtes matures et les milieux humides qu'on y retrouve offrent un potentiel pour le déplacement de multiples espèces animales et végétales, dont le lynx du Canada et l'ours noir. La propriété comprend deux petits milieux humides, qui offrent des possibilités de sites de reproduction, de recherche de nourriture et de dissimulation pour les reptiles, les amphibiens, les oiseaux, les insectes et les petits mammifères. Cette acquisition permet aussi de rendre ces terrains accessibles à la population pour la pratique d'activités de plein air non motorisées.

Cet important projet de conservation d'un peu plus de 1,8 M$ a été rendu possible grâce à l'implication financière de l'Agence Parcs Canada, de la Fondation de la faune du Québec, de la Commission de la Capitale nationale, de la Municipalité de La Pêche, de la Fondation Leacross, de plusieurs dons communautaires sans oublier une contribution de Minnes Corporation via le programme des dons écologiques. Notons aussi que ce projet a été réalisé grâce à l'aide financière de 53 millions de dollars sur quatre ans que le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) a octroyée à Conservation de la nature Canada pour le Projet de partenariat pour les milieux naturels. Ce projet de conservation a aussi été rendu possible grâce au financement du gouvernement du Canada par l'entremise du Programme de conservation du patrimoine naturel (PCPN) du Fonds de la nature du Canada.

Un corridor écologique

Le terrain est adjacent au parc de la Gatineau, la plus grande aire naturelle de la région de la capitale du Canada. Il a été identifié comme une zone prioritaire, car il fait partie d'un corridor écologique situé entre le Parc et la rivière Gatineau, le corridor nord-est du Parc. Ces corridors fournissent une connectivité essentielle à l'échelle régionale, nécessaire à la persistance de la biodiversité. Ils permettent de maintenir le parc relié au paysage régional, pour éviter qu'il ne devienne un îlot isolé par le développement.

« ACRE est fier de travailler étroitement avec la communauté de Wakefield et les citoyens et citoyennes de l'Outaouais pour protéger l'environnement et assurer l'accès à la nature aux communautés locales. La Forêt des Cent Acres réunit presque toutes nos préoccupations en conservation : protections des corridors écologiques, restauration des forêts, aménagements de vieux prés et d'autres habitats, accès à la nature, et stockage de carbone. », souligne Bronwyn Rayfield, administratrice d'ACRE

« CIC est fier d'avoir agi comme facilitateur pour la concrétisation de cette acquisition, qui a pu voir le jour grâce à l'engagement et à la ténacité d'ACRE. Cette action positionne une fois de plus CIC comme partenaire de premier plan pour les organismes de conservation du Québec. Cet exemple démontre que CIC joue un rôle crucial pour la protection des espèces menacées et vulnérables du Québec, comme le goglu des prés, qui a été observé à la Forêt des Cent Acres », mentionne Sébastien Rioux, directeur des opérations provinciales du Québec, Canards Illimités Canada.

« Le conseil municipal de La Pêche est fier d'avoir contribué à la préservation de la Forêt des Cent Acres via notre fonds vert municipal. Grâce au travail d'ACRE et de ses bénévoles, cette forêt située en plein cœur de Wakefield demeurera un lieu paisible pour la faune et pour les citoyens. Je félicite ACRE et tous les membres de la communauté qui ont soutenu le projet. » Guillaume Lamoureux, maire, La Pêche.

« La forêt des Cent Acres possède une valeur écologique élevée et subit diverses menaces qui pourraient nuire à sa préservation à long terme. Cette propriété est située dans un secteur stratégique pour sa conservation puisqu'elle fait partie d'une zone périphérique d'un parc de grande superficie. La protection de ce corridor contribuera à assurer la pérennité des habitats fauniques et des fonctions écologiques à l'échelle locale et régionale. Il représente un maillon important dans la protection à perpétuité de milieux naturels permettant le maintien d'un lien entre les aires de conservation du parc et la rivière Gatineau. », mentionne Christine Bélanger, gestionnaire principale, programme et développement à la Fondation de la faune du Québec.

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. À titre d'organisme de bienfaisance enregistré, CIC travaille en collaboration avec le gouvernement, l'industrie, des organismes à but non lucratif et des propriétaires fonciers à la conservation des milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement.

Conservation de la nature Canada (CNC) est la force rassembleuse au pays pour la sauvegarde de la nature. Par la conservation permanente de vastes territoires, CNC apporte des solutions à la double crise du déclin rapide de la biodiversité et des changements climatiques. Partenaire de confiance, CNC œuvre aux côtés de particuliers, de communautés, d'entreprises et de gouvernements afin de protéger et veiller sur nos aires naturelles les plus importantes. Depuis 1962, CNC a mobilisé la population canadienne pour conserver et restaurer plus de 15 millions d'hectares. Au Québec, près de 50 000 hectares ont été protégés. CNC est un organisme de bienfaisance enregistré. Avec la nature, CNC crée un mode prospère. Pour en savoir plus : conservationdelanature.ca.

Le Projet de partenariat pour les milieux naturels (PPMN) est une subvention de plus de 53 millions de dollars échelonnée sur quatre ans, accordée par le MELCC à CNC. Il prévoit, par l'établissement de partenariats financiers avec les organismes de conservation de la province, un soutien à la réalisation d'initiatives en vue d'assurer la protection de milieux naturels d'intérêt. Le PPMN vise ainsi à développer et à consolider le réseau québécois d'aires protégées situées en terres privées.

Le Programme de conservation du patrimoine naturel (PCPN) est un partenariat public-privé conçu pour faire avancer la protection de terres privées au sein de paysages naturels parmi les plus précieux au pays.

