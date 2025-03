Celle-ci répond aux besoins de l'entreprise en matière d'accélération de la découverte des données, d'accès libre-service, de gouvernance fiable des données et d'amélioration de la collaboration à l'ère de l'IA

ROUND ROCK, Texas, 3 mars 2025 /CNW/ - Actian, la division des données de HCLSoftware, annonce aujourd'hui des progrès dans la plateforme d'intelligence des données d'Actian (anciennement connue sous le nom de plateforme de découverte des données de Zeenea). Cette plateforme conviviale, dont la mise en place fait suite à l'acquisition de Zeenea l'an dernier, centralise le catalogue de données, la gestion active des métadonnées, la qualité et la traçabilité des données, leur gouvernance et les capacités du marché des données d'entreprise. Grâce à sa capacité à automatiser la découverte des données et à prendre en charge l'utilisation contrôlée des données, les entreprises peuvent prendre des décisions sûres et éclairées tout en garantissant la sécurité et la conformité.

L'intelligence des données est le fondement essentiel d'une stratégie de données d'entreprise, y compris les initiatives d'IA. La vision d'Actian en matière d'intelligence des données est de permettre une compréhension approfondie des données dans un contexte commercial pertinent afin que les entreprises puissent prendre des mesures fondées sur des connaissances. Une plateforme unifiée pour la découverte, la gouvernance et la démocratisation des données est essentielle pour concrétiser cette vision. Grâce à cette approche intégrée, les entreprises peuvent optimiser la valeur de leurs données, les transformant en avantage concurrentiel.

« Alors que l'IA passe rapidement de l'ambition à la réalité, les entreprises doivent évoluer pour répondre aux exigences en matière de données de qualité qui sont accessibles tout en étant correctement gouvernées et comprises », a déclaré Emma McGrattan, directrice de la technologie d'Actian. « La plateforme d'intelligence des données d'Actian fournit des renseignements contextuels approfondis sur les données, aidant les entreprises à bâtir la base de données essentielle à la réussite des initiatives d'IA. »

La plateforme est propulsée par un graphique de connaissances avancées pour faciliter la recherche et la navigation et s'harmonise avec les architectures modernes de maillage des données. Contrairement aux solutions traditionnelles de catalogage et de gouvernance des données, la plateforme relie les éléments de données techniques au contexte commercial pour fournir des renseignements utiles et exploitables, ce qui permet aux organisations de mettre en œuvre des améliorations axées sur les données tout en maintenant la gouvernance.

La plateforme à pile de données agnostiques s'intègre aux outils de données existants et offre deux expériences utilisateur dédiées aux consommateurs et aux producteurs de données. Elle offre les capacités avancées suivantes :

Catalogue de données moderne avec des fonctions de recherche et de découverte intuitives, ainsi qu'un glossaire commercial permettant d'établir un langage commercial cohérent dans l'ensemble de l'organisation.

Synchronisation automatique avec solutions de qualité des données et visualisation complète du cheminement des données pour une clarté totale sur le contexte, la qualité, l'origine et la transformation des données.

Gouvernance fédérée des données équilibrée avec une propriété décentralisée pour garantir la sécurité et la conformité aux normes réglementaires et à celles de l'entreprise.

Marché intégré de données d'entreprise utilisant une expérience d'achat intuitive semblable à celle du commerce électronique.

Une nouvelle capacité d'accès aux données libre-service sur le marché des données d'entreprise d'Actian automatise la façon dont les utilisateurs demandent les données et y accèdent tout en maintenant les contrôles de gouvernance et les pistes d'audit. Cette approche simplifiée réduit le temps consacré à la découverte et à la préparation des données tout en assurant la sécurité et la conformité voulues.

« Alors que les entreprises accélèrent leur calendrier d'adoption de l'IA, l'accès à des données de haute qualité avec un cycle de vie et une gouvernance bien définis reste le plus grand défi », a déclaré Chirag Mehta, vice-président et analyste principal chez Constellation Research. « Les organisations explorent des solutions d'intelligence et de gouvernance de données, comme la plateforme d'intelligence des données d'Actian, qui répondent à leurs besoins actuels, peuvent être fiables et évoluent en même temps que leur maturité en matière de données et leur adoption de l'IA. »

La plateforme d'intelligence des données d'Actian, qui peut être déployée dans des environnements hybrides, en nuage et sur site, est disponible immédiatement.

À propos d'Actian

Actian permet aux entreprises de gérer et de gouverner leurs données en toute confiance et à grande échelle. Les solutions de gestion et d'intelligence des données d'Actian permettent de rationaliser les environnements de données complexes et d'accélérer la fourniture de données prêtes pour l'IA. Conçues pour être flexibles, les solutions Actian s'intègrent de manière transparente et fonctionnent de manière fiable dans des environnements sur site, en nuage et hybrides. Pour en savoir plus sur Actian, la division des données de HCLSoftware, visitez actian.com.

