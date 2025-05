Offre une visibilité complète dans des piles de données complexes et modernes pour créer des données fiables et prêtes pour l'IA

ROUND ROCK, Texas, 12 mai 2025 /CNW/ -- Actian, la division des données de HCLSoftware, lance aujourd'hui la fonction d'observabilité des données d'Actian, qui tire parti de l'IA et de l'apprentissage automatique pour une surveillance complète de la qualité des données, ainsi que pour la détection et la résolution des anomalies. En assurant une qualité et une fiabilité élevées des données, Actian aide les entreprises à accélérer les initiatives d'IA, à accélérer l'innovation et à réduire les risques.

Les approches traditionnelles en matière de qualité des données manquent de capacités en temps réel et ont de la difficulté à suivre le rythme de la croissance exponentielle du volume et de la vitesse des données. L'observabilité des données d'Actian répond à ces limites en offrant une surveillance complète et continue dans l'ensemble de l'écosystème de données. Les statistiques de Gartner® confirment l'importance croissante de l'observabilité des données, notant que « d'ici 2026, 50 % des entreprises qui mettent en œuvre des architectures de données distribuées auront adopté des outils d'observabilité des données pour améliorer la visibilité de l'état du paysage des données, contre moins de 20 % en 2024. »¹

« Les entreprises dépendent des données pour prendre des décisions éclairées, mener des initiatives d'IA et répondre aux exigences réglementaires, mais elles font trop souvent face à des données non fiables, à des problèmes de qualité cachés et à des coûts infonuagiques croissants », a déclaré Emma McGrattan, cheffe des technologies chez Actian. « L'observabilité des données d'Actian donne aux équipes la visibilité et l'assurance dont elles ont besoin pour faire confiance à leurs données, réduire les risques et contrôler les dépenses, transformant les données d'un passif en avantage concurrentiel. »

Contrairement aux approches réactives fondées sur des règles, la fonction d'observabilité des données d'Actian définit et exécute simultanément des milliers de règles de qualité des données dans l'ensemble du paysage des données. La surveillance comprend des dimensions essentielles comme la fraîcheur, le volume, la dérive de schéma, les schémas de distribution et les règles commerciales personnalisées. La détection des anomalies pilotée par l'apprentissage automatique identifie automatiquement les valeurs aberrantes, les dérives et les schémas imprévus, tout en fournissant de précieuses suggestions d'analyse des causes fondamentales pour faciliter une résolution plus rapide.

L'observabilité des données d'Actian permet de relier n'importe quel ensemble de données de l'écosystème afin que les entreprises puissent maintenir l'intégrité des données sans compromettre le rendement ou créer de goulots d'étranglement dans leurs pipelines de données. Grâce à cette solution, Actian optimise la consommation de ressources infonuagiques sans échantillonnage de données, assurant des coûts infonuagiques prévisibles et prévenant les hausses de coûts imprévues.

Conçue pour les entreprises exploitant des piles de données modernes complexes et à volume élevé, la fonction d'observabilité des données d'Actian prend en charge les cas d'utilisation suivants :

Efficacité du pipeline de données : Permettre aux équipes de fournir rapidement des produits de données et des renseignements fiables prêts pour l'IA en réglant les problèmes de qualité plus près de la source et le plus tôt possible dans le cycle de vie à l'aide de la philosophie Shift-Left appliquée aux données qui empêche les problèmes de se propager en aval.

Surveillance du cycle de vie de l'IA : Assurer la sécurité et la conformité des applications d'IA en validant la qualité, la fraîcheur et la pertinence des données de formation et des sources de connaissances sur la génération augmentée de récupération tout en permettant une intervention rapide.

Analyse sécuritaire en libre-service : Permettre aux analystes et à d'autres consommateurs d'évaluer indépendamment la fiabilité avant d'utiliser des données avec des indicateurs de santé en temps réel intégrés directement dans les catalogues de données, les outils de veille stratégique et les plateformes de découverte.

Fondée sur une architecture ouverte, la fonction d'observabilité des données d'Actian s'intègre harmonieusement aux entrepôts de données infonuagiques, aux lacs de données, aux lakehouses et aux plateformes de diffusion en continu. En isolant les charges de travail liées à la qualité des données de l'infrastructure de production, Actian prévient la dégradation des performances et l'incidence sur les opérations commerciales dans les environnements de production. Pour gérer de grands ensembles de données analytiques, Actian offre une intégration native Apache Iceberg pour assurer des renseignements précis, des vérifications de la qualité et un suivi des changements dans l'ensemble des systèmes. De plus, pour protéger la sécurité et la confidentialité des données, la fonction d'observabilité des données d'Actian accède aux métadonnées et effectue des vérifications directement là où les données se trouvent, éliminant ainsi le besoin de copies de données non sécurisées ou coûteuses.

L'observabilité des données d'Actian sera disponible à l'échelle mondiale en juin 2025 et sera disponible dans le cadre de la plateforme d'intelligence des données d'Actian à l'automne 2025. Pour en savoir plus, consultez le document « Quality Data, Reliable AI: Introducing Actian Data Observability » et le livre blanc « How to Achieve Complete Data Observability-Without Breaking the Bank ».

