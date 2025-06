Le principe du « contrat de données d'abord » d'Actian permet une visibilité et un contrôle complets des actifs de données distribués, de la création à la consommation

ROUND ROCK, Texas, le 24 juin 2025 /CNW/ - Actian, la division des données de HCLSoftware, a annoncé aujourd'hui des améliorations à la plateforme d'intelligence des données d'Actian qui permettent aux entreprises de transformer la façon dont elles rendent les données distribuées fiables à la source avant consommation, créant une base solide pour les mises en œuvre de l'IA. Les nouvelles capacités automatisent les produits de données et intègrent les contrats de données afin de favoriser une plus grande confiance dans les données, assurant ainsi l'exactitude et la fiabilité pour accélérer les initiatives axées sur l'IA et sur les données.

L'approche de « contrat de données d'abord » d'Actian intègre la gouvernance par la conception au début du cycle de vie des données en utilisant les principes Shift-Left au moyen de contrats de données et de processus automatisés. Cela garantit que les produits de données, qui sont créés par des domaines individuels, sont bien documentés et faciles à utiliser avec des garanties de qualité dès le départ.

Alors que les entreprises adoptent des architectures de données distribuées, le besoin d'approches en matière de produits de données devient essentiel. ISG Software Research prévoit que « d'ici 2027, plus de 6 entreprises sur 10 adopteront des technologies pour faciliter la livraison de données en tant que produit ».¹

« Alors que les entreprises adoptent les produits de données pour permettre l'analyse libre-service, elles ont besoin d'une qualité et d'une gouvernance des données robustes », a déclaré Matt Aslett, directeur de la recherche, de l'analyse et des données chez ISG Software Research. « En intégrant ces contrôles directement dans les pipelines de données, la plateforme d'intelligence des données d'Actian est conçue pour permettre aux entreprises de passer à une stratégie de démocratisation des données en toute sécurité. »

Pour répondre à ce besoin, la plateforme d'intelligence des données d'Actian intègre les contrats de données directement dans les flux de travail de développement afin de définir des attentes claires, d'assurer automatiquement la conformité et d'identifier les problèmes de qualité à la source avant qu'ils ne se propagent en aval. Il en résulte des résultats plus fiables en matière d'IA, des délais de compréhension plus rapides, une réduction du risque de conformité et une réduction des coûts opérationnels.

Pour faciliter la découverte de données, chaque domaine publie ses produits de données personnalisés sur le marché des données d'entreprise dans la plateforme d'intelligence des données d'Actian. Les API dédiées enregistrent et mettent à jour automatiquement les produits de données dans les pipelines existants d'intégration continue et de livraison continue (CI/CD), ce qui réduit les efforts manuels et garantit que les catalogues de données demeurent à jour.

« Le défi des environnements décentralisés ne consiste pas seulement à gérer les données dans tous les domaines, mais aussi à assurer la qualité et la gouvernance à grande échelle », a déclaré Emma McGrattan, cheffe de la technologie chez Actian. « Le fait de faciliter l'accessibilité des produits de données de grande qualité et bien documentés grâce à la plateforme d'intelligence des données d'Actian améliore la démocratisation des données et permet une culture de partage de données. En outre, notre approche axée d'abord sur les contrats de données garantit des données fiables de la source à la consommation. »

La plateforme prend en charge la propriété décentralisée des données, en éliminant les silos pour améliorer la collaboration et démocratiser les données au sein des entreprises et des utilisateurs des TI. Grâce à la découverte et à la consommation simplifiées des données, les utilisateurs commerciaux peuvent rapidement trouver, comprendre et utiliser les données exactes dont ils ont besoin. Le moteur de recherche alimenté par des graphiques de connaissances fédérées de la plateforme offre des résultats contextuels tout en maintenant la conformité à l'échelle de l'entreprise. Les flux de travail des demandes d'accès offrent des processus d'approbation centralisés et transparents avec des pistes de vérification claires.

Pour améliorer davantage l'accessibilité aux données, Ask AI, la nouvelle capacité de recherche en langage naturel d'Actian alimentée par l'IA, permet aux utilisateurs d'effectuer leurs recherches en utilisant un langage quotidien pour poser des questions. Les résultats pertinents sont classés par le glossaire de l'organisation. Cette capacité élimine les obstacles techniques et accélère l'analyse libre-service dans l'ensemble de l'organisation.

Les nouvelles capacités fonctionnent dans des métamodèles fédérés tout en offrant une visibilité complète de la lignée des données. Lorsqu'elles sont combinées à la fonction d'observabilité des données d'Actian, les organisations peuvent s'assurer que les produits de données sont conformes aux contrats de données établis. En enrichissant des actifs de données bien définis grâce au contexte, aux mesures de qualité, à la lignée et aux renseignements sur l'utilisation, les organisations peuvent mieux tirer parti des données pour l'IA et d'autres cas d'utilisation.

Le nouveau contrat de données et les nouvelles fonctions des produits de données sont disponibles immédiatement dans la plateforme d'intelligence des données d'Actian. La fonction Ask AI est en aperçu privé. Pour en savoir plus sur les nouvelles fonctions et les autres fonctions désormais disponibles, consultez le blogue « Data Contracts, AI Search, and More:Actian's Spring '25 Product Launch ».

À propos d'Actian

Actian permet aux entreprises de gérer et de gouverner leurs données en toute confiance et à grande échelle. Les solutions de gestion et d'intelligence des données d'Actian permettent de rationaliser les environnements de données complexes et d'accélérer la fourniture de données prêtes pour l'IA. Conçues pour être flexibles, les solutions Actian s'intègrent de manière transparente et fonctionnent de manière fiable dans des environnements sur site, en nuage et hybrides. Pour en savoir plus sur Actian, la division des données de HCLSoftware, rendez-vous sur le site actian.com.

1 ISG, ISG Buyers Guide for Data Products Classifies and Rates Software Providers, 14 février 2025.

