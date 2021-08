OMAHA, Neb., NEW YORK et MONTRÉAL, le 30 août 2021 /CNW Telbec/ - Medical Solutions (la « société »), l'un des plus importants fournisseurs de solutions globales de main-d'œuvre dans le secteur de la santé, a annoncé aujourd'hui une entente définitive en vertu de laquelle des fonds conseillés par Centerbridge Partners, L.P. (« Centerbridge ») et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) feront l'acquisition de l'entreprise auprès de TPG Growth. Les modalités de l'entente n'ont pas été divulguées.

Lancée en 2001, Medical Solutions se spécialise dans le placement d'infirmières et d'infirmiers mobiles, de professionnels paramédicaux, de dirigeants intérimaires de cliniques et de professionnels non cliniques hautement qualifiés dans des postes temporaires ou permanents pour les hôpitaux, les cliniques et les établissements de soins de longue durée partout aux États Unis. En 2020, l'entreprise a déployé des cliniciens dans plus de 4 500 établissements de soins de santé à travers tous les États.

« En tant que fournisseurs de premier plan de solutions globales de main-d'œuvre, nous avons constamment maintenu le patient au cœur de tout ce que nous faisons, tout en affichant une forte croissance année après année », a déclaré Craig Meier, chef de la direction de Medical Solutions. « Grâce au soutien et à l'expertise de Centerbridge et de la CDPQ, nous serons encore mieux positionnés pour aider à répondre aux besoins accrus pour des professionnels de la santé qualifiés et la gestion des talents à l'échelle nationale. Je tiens à remercier notre équipe engagée et passionnée, en particulier notre personnel clinique, qui est restée fortement concentrée sur la satisfaction des besoins de tous nos clients, tout en maintenant notre approche humaine dans le secteur du recrutement. »

« Medical Solutions est un leader remarquable dans l'offre complète de services en dotation de personnel de santé, avec un engagement de longue date pour soutenir les infirmières, les infirmiers et les professionnels paramédicaux qui sont essentiels pour permettre aux systèmes de soins de santé de fournir des soins exceptionnels aux patients. La mission de la société est devenue encore plus essentielle durant la pandémie qui entraîne des niveaux plus élevés d'épuisement professionnel et une baisse du moral chez le personnel clinique au pays », a déclaré Jeremy Gelber, directeur exécutif senior et Miriam Tawil, directrice exécutive, chez Centerbridge Partners. « Nous avons hâte de travailler avec Craig et l'équipe en partenariat avec les systèmes de soins de santé pour aider à résoudre le déséquilibre entre l'offre et la demande pour le personnel infirmier et paramédical grâce à des solutions de nouvelle génération qui permettront d'améliorer les capacités de recrutement, de rétention et de formation des cliniciens. »

« Pendant deux décennies, Medical Solutions a servi de véritable partenaire de dotation de personnel pour ses clients, en assurant le placement efficace de professionnels dévoués et hautement compétents pour offrir des soins de grande qualité. Une culture axée sur la mission, des solutions complètes en matière de main-d'œuvre et des relations solides avec des infirmières, des infirmiers et des professionnels de la santé qualifiés sont au cœur du succès de l'entreprise. Nous sommes heureux de soutenir la prochaine phase d'expansion de Medical Solutions et l'aider à répondre aux besoins en constante évolution des établissements de soins de santé à travers les États-Unis », a déclaré Martin Laguerre, premier vice-président et chef des Placements privés et Solutions de financement à la CDPQ.

« Grâce à une combinaison de croissance organique et d'acquisitions stratégiques, Medical Solutions est devenue une société de gestion de personnel de santé diversifiée de premier plan », a déclaré Matt Hobart, co-associé directeur de TPG Growth. « Nous sommes vraiment fiers de nous être associés à Craig pour mettre en place une équipe de classe mondiale et exécuter notre vision pour Medical Solutions. Nous souhaitons bonne chance à l'équipe alors que l'entreprise poursuit son cheminement avec Centerbridge et la CDPQ. »

La clôture de la transaction devrait survenir au quatrième trimestre de 2021, sous réserve des conditions et approbations de clôture habituelles.

Goldman Sachs, Evercore et UBS Investment Bank ont agi en tant que conseillers financiers et Kirkland & Ellis a agi en tant que conseiller juridique pour Medical Solutions. Ropes & Gray LLP a agi en tant que conseiller juridique pour Centerbridge et la CDPQ.

À PROPOS DE MEDICAL SOLUTIONS

Medical Solutions se spécialise dans le placement d'infirmières et infirmiers mobiles de qualité, de professionnels paramédicaux, de dirigeants intérimaires de cliniques et de professionnels non cliniques dans des postes temporaires ou permanents pour les hôpitaux, les cliniques et les établissements de soins de longue durée partout aux États-Unis. Les solutions de main-d'œuvre de l'entreprise comprennent un programme de services gérés, qui offre aux hôpitaux et aux systèmes de soins de santé une approche simplifiée des processus de main d'œuvre occasionnelle, ce qui aide les établissements à gagner en efficacité, à contrôler les coûts de main d'œuvre et à améliorer les normes de soins aux patients. Le siège social de Medical Solutions est situé à Omaha (Nebraska). L'entreprise possède des bureaux à San Diego, Cincinnati, Denver, Tampa, Jacksonville et Tupelo (Mississippi). En 2018, l'entreprise a fait l'acquisition de PPR Talent Management Group à Jacksonville (Floride) et, en 2019, de C&A Industries, établie à Omaha et qui est la société mère des entreprises de solutions de main d'œuvre Aureus Medical Group, Aureus Group, AurStaff, Celebrity Staff et FocusOne Solutions. Medical Solutions a été l'une des premières entreprises de soins infirmiers mobiles et de personnel paramédical à être certifiées par la Joint Commission, et ce, de façon continue depuis janvier 2005. Pour en savoir plus, consultez le site www.medicalsolutions.com.

À PROPOS DE CENTERBRIDGE PARTNERS

Centerbridge Partners, L.P. est une entreprise privée de gestion de placements qui utilise une approche flexible à l'échelle des activités de placement (placements privés, crédit privé et immobilier) dans le but de créer les occasions les plus attrayantes pour ses investisseurs. L'entreprise a été fondée en 2005 et, en date du 1er juillet 2021, gérait un capital d'environ 31 milliards de dollars avec des bureaux à New York et à Londres. Centerbridge se consacre à établir des partenariats avec des équipes de direction de calibre mondial dans des secteurs et des régions ciblés. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.centerbridge.com.

À PROPOS DE LA CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 390 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

SOURCE Caisse de dépôt et placement du Québec

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias: For Medical Solutions: JOE GREENE, [email protected]; Pour Centerbridge: Kekst CNC, JEREMY FIELDING / ANNTAL SILVER, [email protected] / [email protected]; Pour la CDPQ: CONRAD HARRINGTON, [email protected]

Liens connexes

https://www.cdpq.com/