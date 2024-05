MONTRÉAL, le 9 mai 2024 /CNW/ - Groupe HD et ses partenaires, Kastello Immobilier et Société Financière Bourgie, sont fiers d'annoncer une transaction majeure dans le secteur de l'immobilier qui marquera un jalon significatif dans le développement urbain de l'arrondissement d'Anjou à Montréal.

Acquisition stratégique par Groupe HD, Kastello Immobilier et Société Financière Bourgie qui vise à revitaliser le site commercial du Fortier Ford situé au 7000 boulevard Louis-H.-La Fontaine vers un développement TOD de près de 1,000 unités résidentielles. (Groupe CNW/Groupe HD)

La transaction s'est conclue grâce à un solide partenariat entre 3 acteurs d'importance, soit Groupe HD, spécialisé dans le développement immobilier résidentiel, Kastello Immobilier, une société reconnue en investissement et gestion immobilière et Société Financière Bourgie, dont l'engagement est d'accompagner des entreprises en croissance et de soutenir des projets prometteurs.

Cette acquisition stratégique vise à revitaliser le site commercial du Fortier Ford situé au 7000 boulevard Louis-H.-La Fontaine vers un développement TOD de près de 1,000 unités d'habitation. La station terminale du prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal est actuellement en construction et se situe à moins de 250 mètres, conférant ainsi à la localisation de ce terrain un véritable potentiel pour la création d'un environnement de vie intégré. L'accès rapide aux transports en commun, aux espaces verts, aux commerces locaux et aux autres services de proximité représentent également des atouts majeurs.

Cette acquisition marque le début d'un processus de planification et de développement, qui sera guidé par une vision commune de créer des espaces urbains inclusifs et durables.

« L'essor du secteur d'Anjou, notamment par le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal, représente un atout majeur pour le développement d'un nouveau quartier résidentiel de type TOD (Transit Oriented Development). Groupe HD est honoré de poursuivre sa mission et de pouvoir contribuer aux logements de demain. », explique Thomas Dufour, Co-président de Groupe HD.

« Nous sommes très heureux d'unir nos forces à l'équipe de Groupe HD et de Kastello Immobilier afin de planifier le développement d'un projet résidentiel novateur bénéficiant d'une localisation stratégique sur l'Île de Montréal », dit Pierre Bourgie, Président de Société Financière Bourgie.

« Kastello Immobilier est très heureux de joindre ses efforts à Groupe HD et Société Financière Bourgie et ainsi contribuer à revitaliser un secteur où la demande actuelle est importante. L'ouverture prochaine de la station de métro Anjou permettra d'offrir aux futurs résident l'accès à un système de transport souterrain efficace et écologique reliant l'arrondissement d'Anjou au centre-ville de Montréal » mentionne Mathieu Collette, Associé et vice-président immobilier de Kastello Immobilier.

À propos des partenaires

Groupe HD

Groupe HD est une entreprise québécoise spécialisée dans l'investissement, le développement, la construction et la gestion immobilière. Elle a pour ambition de redéfinir l'habitation de demain en concevant et en réalisant des projets immobiliers d'envergure qui répondent aux besoins des communautés et des municipalités. À ce jour, l'entreprise participe à une douzaine de projets totalisant plus de 3,500 unités résidentielles réparties entre copropriétés et immeubles multi-locatifs. Groupe HD repense et adapte en permanence ses méthodes afin de créer des espaces de vie intégrés pour les générations d'aujourd'hui et de demain.

Kastello Immobilier

Kastello est une société d'investissement familiale dotée d'une expertise en développement immobilier. Elle a été fondée en 2018 par la famille Fortin de Couche-Tard, un nom bien ancré dans le paysage entrepreneurial du Québec. Sa filiale Kastello Immobilier se spécialise dans l'investissement immobilier résidentiel, plus spécifiquement dans l'acquisition, le développement en partenariat avec des développeurs immobiliers et la gestion de ses immeubles résidentiels locatifs. Son parc immobilier se constitue principalement d'immeubles résidentiels locatifs avec un objectif de détention à long terme.

Société Financière Bourgie

Société Financière Bourgie (SFB) est la société de gestion de patrimoine privée « family office » de l'homme d'affaire Pierre Bourgie dont la mission est de gérer un portefeuille de placements diversifiés. SFB prône un style de gestion proactif et entrepreneurial de ses investissements, tant au niveau de ses placements privés que de ses placements immobiliers.

SOURCE Groupe HD

Renseignements: Pour plus d'informations sur cette transaction et sur les projets futurs, veuillez contacter : Isabelle Drolet, Directrice marketing et communication, (514) 775-4758, [email protected] ; Groupe HD, 1751, rue Richardson, Suite 5.109, Montréal, QC, H3K 1G6, groupehdimmobilier.ca