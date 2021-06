Achat local - Québec octroie 514 624 $ au concours Les Aliments du Québec dans mon panier

QUÉBEC, le 29 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, annonce l'octroi d'une aide financière de 514 624 $ sur trois ans à l'Association des détaillants en alimentation du Québec (ADAQ) pour son projet de tenue du concours Les Aliments du Québec dans mon panier. L'aide est accordée en vertu du Programme de développement des marchés bioalimentaires, qui vise à appuyer la réalisation de projets de commercialisation qui facilitent l'accès aux réseaux de distribution alimentaire sur le marché québécois aux entreprises bioalimentaires.

Le projet s'inscrit dans la continuité des précédents concours de marchandisage Les Aliments du Québec dans mon panier, où des détaillants et des fournisseurs locaux s'associaient pour mettre en valeur un aliment québécois. Pour cette sixième année, les prix sont à nouveau divisés en quatre catégories, soit « Prix du public », « Produit régional », « Commerce de proximité » et « J'aime les fruits et légumes du Québec ».

En positionnant les produits bioalimentaires québécois sur le marché intérieur, cet investissement participe au nécessaire rapprochement entre les consommateurs et les producteurs, un ingrédient indispensable au développement d'un secteur bioalimentaire compétitif et ancré dans son territoire. L'établissement d'entreprises bioalimentaires compétitives et durables est un élément clef pour l'accroissement de l'autonomie alimentaire du Québec, une priorité gouvernementale. De plus, l'aide accordée s'inscrit dans la mise en œuvre de la Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde, notamment en stimulant les partenariats d'affaires entre les détaillants et les entreprises bioalimentaires d'ici et en créant un engouement pour les produits locaux.

« Les détaillants en alimentation offrent un canal de distribution privilégié pour les entreprises bioalimentaires d'ici. Le concours permet aux plus petits fournisseurs d'accéder à une visibilité habituellement difficilement accessible en épicerie. L'offre québécoise en aliments est étendue et les consommateurs sont toujours ravis, et parfois surpris, de découvrir la grande variété d'options qui s'offre à eux. Ce concours aura des retombées positives pour l'économie québécoise, pour les entreprises participantes et pour les papilles des consommateurs. Il offrira aussi aux ménages une autre occasion de relever le Défi 12 $ que je leur ai lancé en leur permettant de choisir de nouveaux produits québécois pour remplacer les produits étrangers qu'ils achetaient auparavant. Avec le concours Les Aliments du Québec dans mon panier, nous serons tous gagnants! »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Un concours de marchandisage qui permet à des fournisseurs et à des détaillants de mettre en marché un produit québécois dans le cadre d'une initiative de promotion concertée. Le projet permettra de créer entre 200 et 300 partenariats fournisseurs/détaillants par année au cours des trois prochaines années.

Des salons régionaux développés en partenariat avec les Tables de concertation bioalimentaire du Québec, en complémentarité des activités du concours ;



Un maillage entre les entreprises bioalimentaires des différentes régions du Québec et les détaillants membres de l'ADAQ.

Les produits mis en marché dans le cadre du premier volet du concours doivent être certifiés Aliments du Québec ou Aliments préparés au Québec.

La Politique bioalimentaire 2018-2025 vise à ajouter 10 milliards de dollars de contenu québécois aux produits bioalimentaires achetés au Québec d'ici 2025.

