VANCOUVER, BC, le 8 juill. 2024 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s'est engagée à enquêter et à poursuivre les personnes qui importent des pièces d'armes à feu pour fabriquer et distribuer des armes à feu imprimées en 3D non réglementées.

Le 19 juin 2024, l'ASFC a accusé Brodie Alexander McDonald en vertu du Code criminel du Canada (CCC) d'un chef d'accusation pour chacune des infractions suivantes :

Trafic d'armes en vertu de l'article 99(1) du CCC;

Possession d'une arme à feu prohibée en vertu de l'article 91(1) du CCC;

Possession d'un dispositif interdit S.91(2) du CCC;

Possession d'une arme à feu prohibée avec des munitions en vertu de l'article 95(1) du CCC.

La Section des enquêtes criminelles de la Région du Pacifique de l'ASFC a commencé son enquête en décembre 2022 après qu'un envoi adressé à M. McDonald, contenant des pièces d'armes à feu, a été intercepté au Centre de courrier international de Vancouver. Plus tôt cette année-là, McDonald avait également reçu des colis contenant des rails de châssis soupçonnés d'être utilisés pour fabriquer des armes à feu imprimées en 3D.

Le 20 juin 2023, les enquêteurs criminels de l'ASFC, avec l'aide de l'Équipe intégrée d'intervention en cas d'urgence du Lower Mainland, ont exécuté un mandat de perquisition dans une résidence de Langley, en Colombie-Britannique. Un certain nombre d'objets ont été saisis, notamment :

Un pistolet semi-automatique Glock 19 imprimé en 3D et chargé;

Deux récepteurs inférieurs imprimés en 3D, kits de finition pour les armes à feu Polymer 80;

Un suppresseur;

Une imprimante 3D et du filament.

La première comparution de McDonald est prévue pour le 9 juillet 2024.

"L'Agence des services frontaliers du Canada s'est engagée à intercepter l'importation de pièces utilisées pour la production d'armes à feu prohibées. Nous travaillons sans relâche pour assurer la sécurité des Canadiens et pour enquêter ainsi que poursuivre ceux qui enfreignent les lois du Canada."

- Nina Patel, directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada, région du Pacifique

Entre le 1 er janvier et le 31 octobre 2023, l'ASFC a retiré plus de 800 armes à feu et 21 900 armes prohibées de nos rues dans le cadre de ses efforts continus pour assurer la sécurité de nos collectivités.

janvier et le 31 octobre 2023, l'ASFC a retiré plus de 800 armes à feu et 21 900 armes prohibées de nos rues dans le cadre de ses efforts continus pour assurer la sécurité de nos collectivités. Les armes à feu et les dispositifs prohibés sont des marchandises à haut risque et les empêcher d'entrer au Canada est une priorité de l'ASFC en matière d'exécution de la loi.

est une priorité de l'ASFC en matière d'exécution de la loi. L'ASFC contrôle les marchandises, y compris le courrier international et les articles de messagerie qui entrent au Canada , et examine de plus près celles peuvant constituer une menace pour la sécurité des Canadiens.

, et examine de plus près celles peuvant constituer une menace pour la sécurité des Canadiens. Pour obtenir les dernières statistiques en matière d'application de la loi, consultez la page Saisies de l'Agence des services frontaliers du Canada .

. Si vous avez des informations sur des activités transfrontalières suspectes, veuillez contacter la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au numéro sans frais 1-888-502-9060.

