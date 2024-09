Accusations portées contre Marie-Hélène Ruel pour détournement de fonds à l'encontre du ministère de la Justice

MONTRÉAL, le 27 sept. 2024 /CNW/ - Le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) confirme que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a autorisé le dépôt d'accusations à l'endroit de Marie-Hélène Ruel en lien avec des détournements de fonds à l'encontre du ministère de la Justice.

L'ancienne préposée à la perception au Service financier du Palais de justice de Sherbrooke fait face à 3 chefs d'accusation : fraude de plus de 5000 $, abus de confiance de la part d'un fonctionnaire et vol de plus de 5 000$.

L'enquête menée par le CLCC tend à démontrer qu'entre le 1er février 2019 et le 31 mai 2019, Marie-Hélène Ruel aurait dérobé des sommes d'argent appartenant au Greffe du Palais de justice de Sherbrooke, alors qu'elle était à l'emploi de ce dernier.

À titre de corps de police spécialisé, le CLCC a pour mission de lutter contre la corruption. Il assure, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public.

