Accusations portées contre Alan Simoneau, Rajesh Awasthi et Barbara Tomasini dans le cadre d'un stratagème de détournement de fonds de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (CSSWL)

MONTRÉAL, le 13 sept. 2024 /CNW/ - Le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC), le corps de police spécialisé de l'Unité permanente anticorruption (UPAC), confirme que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a autorisé le dépôt d'accusations à l'endroit d'Alan Simoneau, Rajesh Awasthi et Barbara Tomasini en lien avec un stratagème de fraudes commises à l'encontre de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (CSSWL) de Rosemère.

L'ancien directeur de l'école secondaire Laval Junior Academy, Alan Simoneau, fait face à 3 chefs d'accusation : abus de confiance de la part d'un fonctionnaire, fraude de plus de 5000 $ et emploi, possession ou trafic d'un document contrefait. Les deux derniers chefs d'accusation ont également été déposés contre M. Awasthi et Mme Tomasini.

L'enquête, menée par le CLCC, tend à démontrer qu'entre le 8 mars 2016 et le 16 mai 2019, Alan Simoneau, avec l'aide de ses complices, aurait mis en place un système de fausse facturation à travers une société-écran au détriment de la CSSWL, son employeur de l'époque. Le stratagème aurait consisté à verser des sommes d'argent à Édu-Vation, une entreprise propriété de Barbara Tomasini qui était en relation avec Rajesh Awasthi, lui-même employé de la CSSWL. De faux documents auraient été produits afin de justifier ces transferts alors que les services n'étaient pas fournis.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

