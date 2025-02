CALGARY, AB, le 27 févr. 2025 /CNW/ - WestJet a dévoilé aujourd'hui la plus importante amélioration apportée à Récompenses WestJet depuis la création de son programme il y a 15 ans, facilitant plus que jamais pour ses membres l'accumulation, l'échange et l'atteinte de niveaux. Les changements qui entreront en vigueur le 30 avril 2025 rendront leur expérience plus avantageuse et permissive, tout en conservant la simplicité du programme.

Accumulez plus, économisez plus et atteignez des niveaux plus rapidement avec le nouveau Récompenses WestJet (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

« Nous améliorons Récompenses WestJet afin d'offrir plus d'avantages à tous les Canadiens, qu'ils soient des voyageurs fréquents, occasionnels ou encore des détenteurs de carte de crédit », a déclaré Steve McClelland, vice-président, programme de fidélisation chez WestJet.

« C'est pour cette raison que nous avons apporté des changements à notre programme, tant du côté des vols que de nos partenaires, ce qui offrira aux membres plusieurs façons d'accumuler des points et d'économiser sur des vols, des vacances ou encore des expériences de voyage bonifiées. »

Cinq améliorations importantes apportées à Récompenses WestJet qui entreront en vigueur ce printemps :

Arrivée des points WestJet - Les points WestJet remplaceront les dollars WestJet et chaque dollar WestJet sera converti en 100 points WestJet. Ces points n'expireront jamais. Le compte des membres affichera un nouveau solde en points à compter du 30 avril. Les points WestJet en donneront plus aux membres qui pourront, entre autres, les utiliser auprès de partenaires tout en restant faciles à échanger contre n'importe quel vol, et ce, sans période d'interdiction. Accumulation et échange de points pour payer plus de parties du billet et des extras en vol - En plus des tarifs de base, les membres accumuleront désormais des points et des crédits de dépenses reconnues pour atteindre un niveau supérieur sur les suppléments du transporteur et les extras comme les sélections de sièges, les bagages enregistrés et les surclassements. Seuls les taxes et frais gouvernementaux ne seront pas considérés. Les membres Turquoise verront aussi leur taux d'accumulation sur des vols doubler en obtenant 1 point par dollar. De plus, les membres peuvent maintenant échanger pour payer le tarif entier avec des points, y compris tous les extras et les taxes. Atteinte de niveaux supérieurs avec ou sans vols - Pour la première fois, les membres pourront atteindre n'importe quel niveau, y compris Platine, sans même voyager en utilisant leur carte WestJet World Elite Mastercard RBC® ou en combinant leurs dépenses sur les vols avec leurs achats portés à leur carte, grâce à la version améliorée de la Propulsion vers d'autres niveaux. De plus, toutes les parties du billet, à l'exception des taxes et des frais gouvernementaux, seront considérées dans l'atteinte des niveaux. Connexion à Récompenses WestJet tous les jours - La nouvelle eBoutique Récompenses WestJet transformera en récompenses vos achats en ligne de tous les jours. Les membres auront la possibilité d'accumuler avec leurs achats et pourront aussi échanger des points WestJet contre de la marchandise et des cartes-cadeaux de détaillants populaires comme Amazon, Apple, Sephora et Sport Chek. Nouveaux partenariats avec de grandes marques canadiennes - Les membres pourront bientôt lier leur compte Récompenses WestJet à leurs comptes TELUS et Skip, ce qui leur permettra notamment de transférer des points et d'accéder à des offres de primes. De plus, ils seront en mesure d'accumuler et d'échanger des points WestJet contre des services de TELUS. Ils pourront aussi accumuler et échanger des points WestJet avec Skip, ce qui à chaque commande les rapprochera de leur prochain vol. Des renseignements additionnels et les noms d'autres partenaires seront dévoilés plus tard cette année.

Dès le mois prochain, les membres Récompenses WestJet auront aussi un accès exclusif au Wi-Fi gratuit et rapide en vol fourni par TELUS. Ceci transformera de façon radicale la façon qu'auront les invités de regarder du contenu en continu, magasiner, jouer et travailler en vol. Plus d'informations seront communiquées prochainement.

Le nouveau Récompenses WestJet réaffirme la promesse en matière d'abordabilité de la ligne aérienne

Les voyages abordables et les échanges faciles sont au cœur des valeurs de Récompenses WestJet. Avec les changements énumérés ci-dessus, Récompenses WestJet continue d'évoluer sur les bases de son engagement à offrir une abordabilité en proposant à ses membres plus de façons d'accumuler et d'échanger que jamais auparavant. Pour en savoir plus sur les changements à venir du côté de Récompenses WestJet et sur la manière dont les membres peuvent économiser, rendez-vous à westjet.com/nouveauprogrammerecompenses.

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise a été la pionnière des voyages à bas prix au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de personnes qui prennent l'avion au Canada. À la suite de l'intégration de Sunwing en 2025, plus de 14 000 WestJetters prennent en charge près de 200 avions et relient les invités à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances Sunwing et WestJet Cargo, le groupe WestJet est le plus important transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif commun : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

Pour en savoir plus sur WestJet, visitez westjet.com/fr-ca/qui-sommes-nous

Suivez WestJet sur Facebook à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur X à x.com/westjet et x.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet

Suivez WestJet sur LinkedIn à linkedin.com/company/westjet

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de WestJet à youtube.com/westjet

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Envoyez un courriel aux relations avec les médias de WestJet à [email protected]