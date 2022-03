Accueil positif des établissements privés conventionnés du plan santé

MONTRÉAL, le 29 mars 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) reçoit positivement plusieurs des mesures annoncées dans le Plan pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé. Pour le président de l'AEPC, Jean Nadon, après deux ans de pandémie, le rétablissement du système de santé en visant à l'adapter à la réalité d'aujourd'hui était devenu nécessaire afin d'offrir des soins à échelle humaine.

Se disant favorable aux mesures qui permettront aux aînés qui souhaitent demeurer à domicile le plus longtemps possible, le président de l'AEPC signale néanmoins que « le vieillissement de la population et l'alourdissement de la clientèle en établissement commandent une approche audacieuse et des investissements significatifs en matière d'hébergement de longue durée et de réadaptation pour nos aînés. »

Reconnaissant la volonté du gouvernement de transformer l'hébergement de soins de longue durée des aînés, avec la mise aux normes des CHSLD et la construction de Maisons des aînés, Jean Nadon « souhaite que ces milieux de vie renouvelés favorisent une meilleure expérience client pour les résidents et les familles, et des milieux de travail plus attractif pour le personnel ».

Ce dernier réitère le souhait de l'AEPC que l'expertise terrain des établissements privés conventionnés soit pleinement utilisée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour faciliter le déploiement du plan santé. D'autant que les attentes de la population par rapport au système de santé sont immenses, et que les enjeux de recrutement et de rétention de la main-d'œuvre demeurent critiques pour les établissements privés conventionnés.

SOURCE Association des établissements privés conventionnés (AEPC)

Renseignements: Guy Therrien, conseiller aux communications, [email protected], 438 405-4884