HALIFAX, NS, le 2 juin 2022 /CNW/ - Dans le cadre de notre engagement à soutenir les personnes qui ont fui l'invasion injustifiable de l'Ukraine par la Russie, le Canada a obtenu des vols nolisés pour les personnes qui ont besoin d'aide pour se rendre au pays. Le gouvernement du Canada continue de travailler en étroite collaboration avec les provinces et les territoires, des organismes d'établissement et des organisations non gouvernementales (ONG) de partout au pays afin de soutenir les Ukrainiens et leur famille avant, pendant et après leur arrivée au Canada.

Aujourd'hui, un vol nolisé fédéral transportant 319 Ukrainiens a atterri à Halifax. Ils ont été accueillis par l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, et l'honorable Jill Blaser, ministre du Travail, des Compétences et de l'Immigration de la Nouvelle-Écosse.

Il s'agit du troisième vol nolisé fédéral organisé afin d'amener les gens au Canada pour y trouver temporairement refuge. Le premier vol fédéral a amené 328 Ukrainiens à Winnipeg, au Manitoba, le 23 mai, tandis que 306 personnes sont arrivées à bord du deuxième vol à Montréal, au Québec, le 29 mai. Ces vols nolisés fédéraux étaient offerts aux ressortissants ukrainiens et aux membres de leur famille approuvés dans le cadre du programme d'Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine (ACUVU). Les personnes qui arrivent à bord des 3 vols nolisés qui n'ont pas pu prendre de dispositions adéquates se voient offrir un séjour temporaire de 14 nuitées tout au plus à l'hôtel.

Plus tôt aujourd'hui, le ministre Fraser a annoncé que les Ukrainiens et les membres de leur famille qui sont arrivés au Canada dans le cadre du programme de l'AVUCU peuvent maintenant présenter une demande d'aide financière de transition par l'intermédiaire du portail en ligne du gouvernement du Canada. Cette aide financière ponctuelle aidera les Ukrainiens à répondre à leurs besoins de base, comme le transport et le logement, à leur installation dans des collectivités partout au Canada.

Ces vols nolisés s'appuient sur d'autres initiatives de soutien aux déplacements, y compris le Fonds de voyage Ukraine-Canada, par l'intermédiaire duquel la population et les entreprises canadiennes peuvent donner leurs points Aéroplan afin d'aider au moins 10 000 Ukrainiens et leur famille à prendre un vol à destination du Canada.

Citation

« Une fois de plus, les Canadiens ouvrent leur cœur et accueillent chaleureusement les Ukrainiens qui fuient la guerre injustifiable que Poutine mène contre leur pays. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires afin de nous assurer que les Ukrainiens ont le soutien dont ils ont besoin pour trouver refuge au Canada et réussir dans leurs nouvelles collectivités. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

Lancé le 17 mars 2022, le programme de l'AVUCU offre aux Ukrainiens et aux membres de leur famille immédiate de toute nationalité la possibilité de demeurer au Canada en tant que résidents temporaires pendant une période maximale de 3 ans. Ils sont également admissibles à obtenir un permis de travail ou d'études ouvert gratuitement, ce qui leur permet d'accepter un emploi auprès de pratiquement tous les employeurs canadiens ou de s'inscrire à un programme d'études au Canada .

Par l'intermédiaire du Fonds de voyage Ukraine - Canada , la population et les entreprises canadiennes peuvent donner leurs points Aéroplan afin d'aider 10 000 Ukrainiens et leur famille à prendre un vol à destination du Canada .

- , la population et les entreprises canadiennes peuvent donner leurs points Aéroplan afin d'aider 10 000 Ukrainiens et leur famille à prendre un vol à destination du . Toutes les personnes qui détiennent un permis de travail, un permis d'études, un permis de résident temporaire ou une fiche de visiteur valide au Canada au titre de l'AVUCU seront admissibles à recevoir un soutien financier ponctuel de 3 000 $ par adulte (âgé de 18 ans et plus) et de 1 500 $ par enfant (âgé de 17 ans et moins).

Entre le 17 mars et le 25 mai 2022, IRCC a reçu plus de 259 000 demandes au titre de l'AVUCU, dont plus de 120 600 ont été approuvées.

Entre le 1er janvier et le 22 mai 2022, 35 455 citoyens ukrainiens sont arrivés aux points d'entrée terrestres et aériens du Canada . Ces statistiques sur les arrivées comprennent tous les détenteurs de passeport ukrainien, y compris les résidents permanents canadiens d'origine ukrainienne qui rentrent au pays. Les statistiques clés sont mises à jour chaque semaine.

