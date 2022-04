Accroître notre autonomie alimentaire - Le gouvernement du Québec tiendra une consultation sur le développement de l'expertise dans la filière des boissons alcooliques

QUÉBEC, le 25 avril 2022 /CNW Telbec/ - Devant l'intérêt croissant des consommateurs pour les boissons alcooliques fabriquées ici, le gouvernement du Québec souhaite entendre les membres de la filière sur le besoin d'accélérer l'acquisition d'expertise, notamment en matière de formation, de développement de connaissances et de méthodes de production. Le MAPAQ octroie 50 000 $ pour la mise sur pied de cette consultation qui a comme objectif de soutenir et de contribuer au rayonnement de cette filière québécoise.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, a procédé à cette annonce en présence de la directrice générale de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), l'honorable Liza Frulla, et de la directrice générale de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ), Mme Aisha Issa.

Elle donne suite au protocole de collaboration que l'ITHQ et l'ITAQ ont signé en novembre 2019. Cette entente prévoyait la préparation d'un état de la situation et des constats à l'origine du projet afin de soutenir une consultation publique sur la pertinence de créer un centre d'expertise, notamment sur le rôle qu'il pourrait jouer et les bénéfices qu'il pourrait apporter. Selon les résultats de la consultation, les deux organisations élaboreront un plan d'action en fonction des besoins exprimés par les principaux acteurs concernés. La suite devrait être connue à l'automne. Le partenariat entre les deux établissements s'inscrit dans la Politique bioalimentaire 2018-2025 -- Alimenter notre monde, dont l'objectif consiste à développer un secteur bioalimentaire québécois prospère et durable.

Citations

« Il convient de souligner que ce projet est né de la volonté de l'ITAQ et de l'ITHQ de mettre en commun leur expertise pour appuyer le développement de la filière des boissons alcooliques produites au Québec. Les missions respectives des deux partenaires sont complémentaires puisqu'elles couvrent toutes les étapes depuis la culture, soit "de la terre", jusqu'à l'offre du produit "à la table". Je me réjouis toujours de voir les acteurs du milieu bioalimentaire joindre leurs forces. Notre gouvernement appuie les initiatives en vue de soutenir le développement et de contribuer au succès de cette industrie effervescente et pleine d'audace. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« L'ITHQ est très heureux de collaborer à ce projet avec l'ITAQ et le MAPAQ afin de soutenir l'expansion de l'industrie des boissons alcooliques du Québec, de la terre à la table. Fort de son engagement envers nos secteurs d'activité et dans une volonté de favoriser l'expertise québécoise sur nos tables, l'ITHQ rêve depuis plusieurs années d'un lieu de référence en matière de formation, de recherche et de conseils dans ce vaste domaine. J'invite ses acteurs et actrices à prendre part à notre consultation publique, premier jalon de ce grand projet, afin que cette entité soit conçue à leur image et réponde à leurs besoins. »

L'honorable Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ

« L'opportunité exceptionnelle de positionner dans l'avenir nos microbrasseries, nos cidreries, nos distilleries et nos vignobles dans les marchés national et international est à nos portes; il ne tient qu'à nous tous de la saisir. Le fruit de cette consultation engendrera l'amélioration et le développement de nouveaux produits dans des créneaux à développer. Nous proposons des assises pour que les différents secteurs établissent des liens étroits d'affaires et améliorent leur rayonnement. Nos deux instituts vous invitent à participer et à contribuer à cette consultation publique afin que nous puissions avoir un portrait actuel de la situation et ainsi, ensemble, aller de l'avant dans un esprit de développement durable. »

Mme Aisha Issa, directrice générale de l'ITAQ

Faits saillants

Le projet de collaboration entre l'ITHQ et l'ITAQ vise les boissons alcooliques québécoises, soit le vin, le cidre, la bière et les spiritueux. Le secteur de la fabrication de ces produits au Québec connaît une croissance considérable due à l'augmentation des ventes dans les créneaux des brasseries, des vineries et des distilleries.

Le secteur de la fabrication de boissons au Québec contribue aussi de façon notable à l'économie du Québec. De façon directe ou indirecte, il génère une valeur ajoutée de 1,7 milliard de dollars et fournit 19 700 emplois à l'économie québécoise. Autrement dit, pour chaque tranche de 10 millions de dollars de livraisons, il procure une valeur ajoutée de 5,1 millions de dollars et 60 emplois.

Liens connexes

ITAQ : www.itaq.ca

ITHQ : www.ithq.qc.ca

Pour obtenir le document de consultation : https://bit.ly/consultation-publique-ITAQ-ITHQ

Source et information :

Alexandra Houde

Attachée de presse

Cabinet du ministre de l'Agriculture,

des Pêcheries et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2525

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation