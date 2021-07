SAINT-JEAN-DE-L'ÎLE-D'ORLÉANS, QC, le 7 juill. 2021 /CNW/ - La technologie, l'innovation et la recherche sont essentielles aux producteurs qui cherchent à accroître leur production et à améliorer leur compétitivité. Les recherches menées à l'échelle du Québec, et le pays tout entier aident nos producteurs à demeurer en position de croissance et de prospérité.

Aujourd'hui, sur place à la Ferme Onésime Pouliot, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé des investissements totalisant plus de 1,7 million de dollars pour financer au Québec neuf projets qui contribueront au soutien et au progrès de l'innovation dans le secteur. Parmi les bénéficiaires, mentionnons :

La Ferme Onésime Pouliot, qui a reçu d'AAC un financement qui pourrait atteindre 199 551 $ pour mettre au point des techniques qui mèneront à la production de fraisiers et de framboisiers performants, sains et exempts de maladies et d'organismes nuisibles. Les plants seront plus productifs parce qu'ils seront exempts d'agents pathogènes et d'organismes nuisibles, ce qui permettra aux producteurs d'utiliser moins de pesticides.

L'Institut de recherche et de développement en agroenvironnement, qui a reçu jusqu'à 552 411 $ pour mettre au point une méthode rentable de gestion biologique des framboises à longues tiges de la variété Tulameen au-dessus du sol et sous des tunnels. Le projet permettra aux producteurs d'accroître leur part du marché des framboises biologiques tout en utilisant moins de pesticides.

au-dessus du sol et sous des tunnels. Le projet permettra aux producteurs d'accroître leur part du marché des framboises biologiques tout en utilisant moins de pesticides. Les Moulins de Soulanges inc., qui a reçu d'AAC un financement qui pourrait atteindre 43 715 $ pour déterminer ce qui distingue le blé d'hiver canadien du blé d'hiver européen en vue d'améliorer la qualité boulangère du blé d'hiver dans l'est du Canada . Le financement servira à évaluer la qualité boulangère du blé d'hiver canadien et permettra la sélection des variétés les mieux adaptées à notre climat.

Ces projets d'Agri-science, en plus des six autres projets annoncés aujourd'hui, feront progresser l'innovation, les activités scientifiques précommerciales et la recherche de pointe.



« Les projets annoncés ce matin dans le cadre du programme Agri-Science démontrent une fois de plus l'engagement de notre gouvernement à soutenir nos producteurs et nos productrices agricoles dans le développement des connaissances et du savoir-faire nécessaires à la production optimale d'aliments de qualité et ce, tout en protégeant l'environnement. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nous avons eu le privilège d'obtenir une contribution substantielle dans le cadre du programme Agri-science. Le projet de recherche « Propagation de plants sains de fraisiers et framboisiers » permettra de développer des techniques de fabrication de plants sains et exempts de pathogènes, ce qui aura un impact direct pour les producteurs canadiens de petits fruits et également au niveau de la production en serres, qui a un potentiel de croissance énorme. »

- Guy Pouliot, propriétaire, Ferme Onésime Pouliot

« La production biologique hors-sol de petits fruits apporte d'importants défis au secteur horticole canadien. Cette importante subvention du Ministère est accueillie avec une grande joie au sein de l'IRDA. Elle assurera la continuité de notre projet, qui permettra la réalisation d'avancées adaptées à la réalité des producteurs canadiens à l'égard des connaissances techniques des substrats, de la fertilisation et de la phytoprotection biologique. »

- Annabelle Firlej, chercheure en entomologie fruitière à l'Institut de recherche et de développement en agroenvironnement

Le programme Agri-science, une initiative relevant du Partenariat canadien pour l'agriculture, vise à soutenir des activités de recherche pour aider l'industrie à surmonter les difficultés et les obstacles fiscaux auxquels les petits secteurs émergents sont confrontés. Le programme vise aussi à atténuer le degré de risque des occasions pouvant engendrer un important rendement.

Le Partenariat canadien pour l'agriculture représente un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans (2018-2023) de la part des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux dans le but de renforcer et de faire croître le secteur agricole et agroalimentaire du Canada .

. Ferme Onésime Pouliot se spécialise dans la production de fraises, de framboises, de bleuets et de patates douces. L'organisation se concentre sur la vente de fruits et légumes frais aux épiceries du Québec et des autres provinces de l'est du Canada , ainsi que sur la recherche et la promotion de l'avancement des connaissances scientifiques dans le secteur.

, ainsi que sur la recherche et la promotion de l'avancement des connaissances scientifiques dans le secteur. L'Institut de recherche et de développement en agroenvironnement est un institut de recherche et de développement qui a pour mission de soutenir le développement d'une agriculture durable au Québec en favorisant le recours à l'innovation et aux partenariats.

Les Moulins de Soulanges est une entreprise qui crée et produit des farines de spécialité. Elle propose des solutions de farines innovantes pour les filières boulangères et alimentaires, tout en valorisant l'environnement et l'agriculture régionale sous l'attestation d'Agriculture RaisonnéeMC.

Accroître la durabilité environnementale du secteur de l'agriculture au Québec grâce à la science

Le 7 juillet 2021 - Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans (Québec) - Agriculture et Agroalimentaire Canada

Voici la liste des bénéficiaires du programme Agri-science qui sont annoncés aujourd'hui :

Nom du bénéficiaire Province Description du projet Soutien fédéral

(maximum) Institut de recherche et de développement en agroenvironnement inc. Québec L'étude a pour but de mettre au point une méthode rentable de gestion biologique des framboises à longues tiges de la variété Tulameen au-dessus du sol et sous des tunnels. Le projet permettra aux producteurs d'accroître leur part du marché des framboises biologiques tout en utilisant moins de pesticides. 552 411 $ Les Moulins de Soulanges inc. Québec Le projet vise à déterminer ce qui distingue le blé d'hiver canadien du blé d'hiver européen en vue d'améliorer la qualité boulangère du blé d'hiver dans l'est du Canada. Le projet adaptera aussi les analyses qualitatives de l'enregistrement du blé en fonction des nouvelles utilisations industrielles du blé d'hiver. 43 715 $ Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL) Québec Ce projet caractérisera le potentiel agronomique et économique de cultivars de cerise dans les conditions climatiques du Québec et évaluera leur potentiel en fonction des marchés ciblés par les producteurs québécois. Les résultats seront communiqués aux producteurs, ce qui les aidera à choisir les cultivars à planter. Les résultats seront aussi transmis aux organisations qui développent des cultivars pour les informer et les encourager à prendre en compte les besoins du Québec. 91 931 $ Lallemand inc. Québec Le projet a pour but de découvrir de nouvelles enzymes aptes à détoxifier des mycotoxines et d'offrir ces enzymes comme produits à des intervenants agricoles. Il se fonde sur les travaux menés à l'origine au Centre de recherches de London, ce qui permettra d'améliorer les connaissances scientifiques sur les enzymes à titre de solution possible aux problèmes posés par les mycotoxines dans le secteur canadien des grains. 187 500 $ Ferme du Petit Chenal Québec Ce projet vise à établir le potentiel du petit pois biologique dans la production d'ingrédients protéiques à valeur ajoutée destinés à la consommation humaine par un procédé de purification et de concentration par ultrafiltration. Les ingrédients seront caractérisés du point de vue de leur composition, de leurs propriétés fonctionnelles, de leur digestibilité et de leur potentiel dans la formulation de produits alimentaires. Des pistes seront proposées pour limiter les sous-produits. 41 550 $ Ferme Onésime Pouliot inc. Québec Le projet a pour but de mettre au point des techniques qui permettront de produire des plants de fraisiers et de framboisiers sains (exempts de pathogènes et d'organismes nuisibles) qui produisent une grande quantité de fruits, n'ont pas de maladies et ne sont pas envahis par des organismes nuisibles. Le but ultime du projet est de fournir aux producteurs canadiens des fraisiers et des framboisiers qui répondent à des normes élevées sur le plan de la résistance aux organismes nuisibles, de la productivité et de la qualité des fruits. Le projet permettra aux producteurs d'accroître leur part du marché des framboises biologiques, actuellement dominé par les importations, tout en réduisant l'utilisation de pesticides. 199 551 $ Fondation pour l'amélioration génétique de la laitue et des légumes feuilles Québec Ce projet vise à utiliser des bactéries phytobénéfiques en parallèle avec des pesticides synthétiques pour combattre les principales maladies bactériennes de la laitue : la tache bactérienne, la tache noire et la maladie des nervures noires, et la pourriture molle. Le potentiel des souches bactériennes à améliorer la croissance des plantes et la disponibilité des nutriments et à acquérir une meilleure résistance au stress abiotique sera également étudié. 69 999 $ Centre de recherche en sciences animales de Deschambault Québec Le projet a pour but d'évaluer l'impact d'une modification de la composition minérale de l'eau sur l'équilibre acido-basique systémique, la consommation d'eau et d'aliments pour animaux, la croissance, la minéralisation osseuse, l'excrétion d'eau dans les excréments des poulets à griller et l'empreinte environnementale. 78 367 $ Centre de recherche en sciences animales de Deschambault Québec Le projet a pour but d'améliorer la gestion et la compréhension des changements physiologiques observés chez les bovins laitiers en situation de stress thermique et d'aider à définir des directives nutritionnelles qui amélioreront l'efficacité de la production et la santé des animaux dans les fermes laitières canadiennes. 450 413 $

