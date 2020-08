L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé aujourd'hui l'investissement, par le gouvernement fédéral, de 86,4 millions de dollars dans la construction d'un ensemble de 250 logements situé au 486-500, rue Preston, à Ottawa.

L'ensemble Soho Italia, un projet de Mastercraft Starwood, reçoit du financement dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) de la SCHL, un programme de la Stratégie nationale sur le logement administré par la SCHL qui soutient la construction d'ensembles de logements locatifs. Le programme favorise la stabilité de l'offre de logements locatifs pour les familles de la classe moyenne qui éprouvent des difficultés dans les marchés où le logement coûte cher.

Le Soho Italia offrira des options de logement dont les familles de la classe moyenne ont grandement besoin, près des transports en commun, des écoles et des services, où elles pourront s'épanouir et passer plus de temps avec leurs enfants.

Citations

« Les évènements actuels nous rappellent que rien n'est plus important qu'un chez-soi. Grâce à la Stratégie nationale sur le logement, un plus grand nombre de Canadiens de la classe moyenne--et de ceux qui travaillent fort pour en faire partie--trouveront un chez-soi où leur famille pourra s'épanouir et avoir la stabilité et les occasions nécessaires pour réussir. Notre gouvernement est déterminé à accroître l'offre de logements locatifs pour les Canadiens au moyen d'ensembles comme celui que nous annonçons aujourd'hui. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la SCHL

« Mastercraft est heureux de célébrer cet important jalon de financement sur 500 Preston et souhaite remercier la SCHL et le gouvernement fédéral d'avoir créé un programme visant à promouvoir des options de logement locatif novatrices et socialement responsables pour les Canadiens de la classe moyenne, à créer des emplois et à procurer des avantages à long terme. SoHo Italia est un immeuble locatif de 30 étages à la fine pointe de la technologie, construit expressément à des fins de location, qui compte 250 appartements abordables et éconergétiques situés à quelques pas des centres de transport en commun et d'emploi, dans la Petite Italie d'Ottawa, et dont la construction a été rendue possible en partie par la SCHL. Mastercraft est heureux de participer à cette initiative du gouvernement fédéral par le biais du l'iFCLL de la SCHL, une initiative de la Stratégie nationale sur le logement. Mastercraft est extrêmement reconnaissant à la SCHL pour le financement novateur qui nous a permis de réaliser ce projet, et nous sommes engagés à développer davantage d'immeubles locatifs abordables à Ottawa et à Toronto. » - Bruce Greenberg, président, Mastercraft Starwood

Faits en bref

L'immeuble de 30 étages à usage mixte comptera 250 logements, dont 50 d'une chambre, 100 d'une chambre avec coin-détente et 100 de deux chambres.

Soho Italia sera accessible sans obstacle et comptera au moins deux logements de conception universelle et au moins deux logements adaptables; en outre, au moins 10 % des logements de l'ensemble (soit 25 unités) respecteront ou dépasseront les normes locales en matière d'accessibilité.

L'ensemble vise à réaliser des économies d'énergie de 15,7 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 25,6 % par rapport aux codes modèles du bâtiment de 2015.

Situé à 180 mètres de la station Carling sur la ligne Trillium de l'O-Train, l'ensemble offrira un accès incomparable au transport en commun.

sur la ligne Trillium de l'O-Train, l'ensemble offrira un accès incomparable au transport en commun. Cet aménagement permet d'accroître l'offre de logements construits expressément pour la location à Ottawa , où le taux d'inoccupation était de 2,3 % dans la région (en 2019, sous-marché de Chinatown/Hintonburg/Westboro Nord).

, où le taux d'inoccupation était de 2,3 % dans la région (en 2019, sous-marché de Chinatown/Hintonburg/Westboro Nord). L'iFCLL, initiative de la Stratégie nationale sur le logement mise en œuvre par la SCHL, appuie des projets de construction de logements locatifs afin d'assurer une offre stable de logements locatifs partout au pays pour les ménages de la classe moyenne qui éprouvent des difficultés là où le logement coûte cher.

Lancée en avril 2017, l'iFCLL a été très bien accueillie. De nombreux demandeurs ont présenté des dossiers de qualité. Voilà pourquoi, dans son budget de 2018, le gouvernement du Canada a augmenté le montant accordé aux prêts à faible coût de l'iFCLL en le faisant passer de 2,5 à 3,75 milliards de dollars. Dans son budget de 2019, il l'a fait passer à 13,75 milliards de dollars. Au total, l'iFCLL permettra la construction de 42 500 logements locatifs à l'échelle du Canada .

a augmenté le montant accordé aux prêts à faible coût de l'iFCLL en le faisant passer de 2,5 à 3,75 milliards de dollars. Dans son budget de 2019, il l'a fait passer à 13,75 milliards de dollars. Au total, l'iFCLL permettra la construction de 42 500 logements locatifs à l'échelle du . Des prêts à faible coût sont offerts aux emprunteurs qui souhaitent construire des logements expressément pour la location au Canada pour répondre à un besoin manifeste dans leur collectivité.

pour répondre à un besoin manifeste dans leur collectivité. Le marché locatif constitue une option importante en matière de logement pour environ 30 % des Canadiens.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les transports en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour plus de renseignements, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook.





, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour plus de renseignements, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Jessica Eritou, Bureau du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Audrey-Anne Coulombe, Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, 613-748-2573, [email protected]

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca