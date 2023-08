INUVIK, NT, le 10 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le président-directeur général de la Société régionale inuvialuite, Duane Ningaqsiq Smith, ainsi que l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNord, l'honorable Caroline Cochrane, première ministre des Territoires du Nord-Ouest, et l'honorable Ranj Pillai, premier ministre du Yukon, ont signé l'Accord sur l'Arctique de l'Ouest - Tariuq (extracôtier) au nom de leurs gouvernements respectifs.

Cet accord, le premier en son genre incluant un gouvernement autochtone comme partenaire à part entière, assure la prise de décision commune relative aux droits du pétrole et du gaz dans l'Arctique de l'Ouest - Tariuq (extracôtier). L'Accord garantit que les Inuvialuit et les résidents du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest soient les principaux bénéficiaires des activités économiques qui concernent les projets liés au pétrole et au gaz dans leurs régions.

Une fois mis en œuvre par voie législative, l'Accord sur l'Arctique de l'Ouest - Tariuq (extracôtier) établira une entente sur la gestion conjointe et le partage des revenus du gaz et du pétrole entre la Société régionale inuvialuite, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Yukon pour la région visée par l'Accord. Reconnaissant le leadership climatique des gouvernements autochtones et territoriaux du Nord et leurs engagements à développer une énergie propre et renouvelable, cet accord historique fournit un exemple à suivre pour une coopération responsable en matière d'énergie propre à l'avenir.

L'Accord Western Arctic Tariuq (offshore) fait progresser la mise en œuvre par le Canada de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en soutenant la participation tangible des peuples autochtones à la prise de décisions concernant les terres, les territoires, les ressources et le développement économique inclusif.

Le gouvernement du Canada collaborera avec les parties pour mettre en œuvre l'Accord sur l'Arctique de l'Ouest - Tariuq (extracôtier) dans les lois fédérales dès que possible.

«Les Inuvialuit ont longtemps été écartés de la participation à la gestion de l'exploration et de l'exploitation pétrolières et gazières extracôtières dans l'Arctique de l'Ouest. Aujourd'hui, cela touche à sa fin. En vertu de cet accord, les Inuvialuit sont maintenant des partenaires égaux dans la prise de décisions concernant le développement des ressources dans les zones extracôtières de notre territoire. Cet accord reconnaît la prépondérance de nos droits inuvialuits en vertu de la Convention Définitive des Inuvialuit (CDI) et garantit qu'une part des revenus, des opportunités et des avantages tirés des ressources aille à juste titre aux communautés inuvialuites. Il s'agit d'une étape importante dans notre cheminement continu vers l'autodétermination et la réconciliation.»

Duane Ningaqsiq Smith, président-directeur général de la Société régionale inuvialuite

« Les peuples autochtones et les gens du Nord doivent avoir leur mot à dire sur l'autorisation et la gestion du développement des ressources où ils vivent. Cet accord historique prévoit un partenariat total dans la prise de décisions, un processus essentiel alors que nous allons de l'avant tous ensemble vers la réconciliation économique. Je suis vraiment choyé aujourd'hui de me retrouver avec les partenaires à Inuvik pour signer l'Accord sur l'Arctique de l'Ouest - Tariuq (extracôtier). »

L'honorable Dan Vandal, c.p., député

Ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et de CanNord

«Les résidents du Nord doivent être des partenaires à part entière et des décideurs dans l'Arctique extracôtier. Cet accord est une étape positive permettant de garantir que les Territoires du Nord-Ouest soient directement impliqués dans les décisions importantes qui affectent la région extracôtière de l'Arctique de l'Ouest aux côtés du Canada, du Yukon et de la Société régionale inuvialuite.»

L'honorable Caroline Cochrane

Première ministre des Territoires du Nord-Ouest

« Le gouvernement du Yukon appuie une économie arctique forte, durable et viable et la protection de l'écosystème de l'Arctique. Je suis heureux qu'avec nos partenaires d'aujourd'hui, nous ayons finalisé le partage des responsabilités dans la gestion des questions de développement des ressources et de protection de l'environnement dans les eaux extracôtières du Nord. Les habitants du Nord doivent participer aux décisions concernant le Nord. »

L'honorable Ranj Pillai

Premier ministre du Yukon

Les faits en bref

La signature de l'Accord sur l'Arctique de l'Ouest - Tariuq (extracôtier) honore les engagements du gouvernement du Canada pris en matière de transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources, et aux termes de l'Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz de 1993, visant à négocier une entente de gestion conjointe des ressources pétrolières et gazières dans les zones extracôtières et de partage des revenus avec la Société régionale inuvialuite, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Yukon .





. Le budget de 2022 a fourni une aide financière de 2,5 millions de dollars sur 5 ans pour soutenir la participation de la Société régionale inuvialuite à la mise en œuvre et à l'administration de l'Accord.

