Accord à la COP15 : une opportunité à saisir pour le Québec selon l'opposition officielle

QUÉBEC, le 19 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques et en matière de faune et de parcs, Désirée McGraw, se réjouit de l'accord survenu à l'occasion de la COP15 sur un cadre global de protection de la biodiversité.

Selon la députée libérale de Notre-Dame-de-Grâce, qui suit la Convention sur la biodiversité depuis sa participation comme reporter et recherchiste à la toute première COP en 1994, l'accord de Kunming-Montréal représente un tournant pour l'humanité, qui doit forger une nouvelle relation avec la nature.

Elle s'inquiète cependant de la volonté réelle de la CAQ d'atteindre les cibles de l'entente, qui exige de mieux protéger 30% des milieux naturels terrestres et marins d'ici 2030. Pour elle, le bilan du gouvernement Legault n'a rien de rassurant, notamment les plus de 70 projets d'aires protégées toujours en attente. Mme McGraw demande donc au gouvernement de se fixer un objectif réalisable dans le présent mandat, soit d'atteindre 25% d'ici 2025, comme le fait le gouvernement canadien.

La protection de la biodiversité sera un enjeu de tous les instants dans les prochaines années et le Québec doit se positionner comme un leader mondial en la matière, estime Mme McGraw. Elle reconnaît que la mise en œuvre de l'entente demandera encore beaucoup de négociations mais que le Québec doit saisir l'opportunité d'y jouer un rôle de premier plan.

« Toutes les nations comprennent le défi sans précédent auquel la planète est confrontée. Je pense que cet accord fondamental peut et doit ouvrir une nouvelle ère de leadership et d'action collaborative pour restaurer la santé, la qualité et l'abondance de la nature à l'échelle mondiale, tout en plaçant les peuples autochtones et les communautés locales au cœur de cette transformation.

Cependant, pour chaque avancée réalisée lors de la COP15, il reste un vide à combler. Nous avons encore besoin d'un objectif mesurable pour la nature qui soit au moins aussi ambitieux que nos objectifs en matière de changement climatique. Le véritable travail pour garantir la santé planétaire et la sécurité humaine ne fait que commencer. »

- Désirée McGraw, députée de Notre-Dame-de-Grâce et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques et en matière de faune et de parcs

