Accompagnement des personnes victimes d'infractions criminelles - 22 000 $ octroyés à l'organisme La Re-Source

CHÂTEAUGUAY, QC, le 24 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et la députée de Châteauguay, Mme Marie-Belle Gendron, annoncent l'octroi d'une somme de 22 000 $ à l'organisme La Re-Source. Cette aide servira à la conception d'un aide-mémoire et à la mise en place de formations afin de mieux prévenir les homicides conjugaux de la région.

Le projet vise à mieux outiller les intervenantes et intervenants du terrain pour détecter les signes avant-coureurs des homicides conjugaux et intrafamiliaux, et à intervenir de façon concertée en élaborant des outils pour le déclenchement de cellules d'intervention rapide. Il permettra aussi de sensibiliser et de former les partenaires engagés dans l'entente Phare Jardins-Roussillon.

Cet appui financier provient du Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels et est octroyé dans le cadre du Programme de subventions pour favoriser la recherche, l'information, la sensibilisation et la formation en matière d'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles.

L'appel de projets s'élève à près de 1,1 million de dollars pour la réalisation de 13 projets dans plusieurs régions au Québec, dont celui porté par La Re-Source.

Citations

« Nous ne ménageons aucun effort pour lutter contre la violence et améliorer l'accompagnement des personnes victimes. Cela passe notamment par la sensibilisation et la prévention. Nous tenons à saluer l'implication de l'organisme La Re-Source et le dévouement des intervenantes et intervenants qui y travaillent quotidiennement. Nous sommes heureux de soutenir cette initiative qui contribue à rendre la justice plus humaine et plus accessible. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Le financement des ententes sociojudiciaires, telle l'entente PHARE qui a pour but la prévention des homicides conjugaux et intrafamiliaux, est essentiel. Le soutien gouvernemental est nécessaire pour assurer la sécurité des femmes et des enfants. Le montant alloué nous permettra de continuer nos actions préventives. »

Karine Morel, directrice générale de La Re-Source

« Les intervenantes et intervenants de La Re-Source sont des gens de cœur. Leur approche humaine et centrée sur les besoins des personnes victimes et ils contribuent à rebâtir leur confiance et à leur redonner un sentiment de sécurité. Nous sommes convaincus que le projet sera bénéfique à toute la région. »

Marie-Belle Gendron, députée de Châteauguay

Information complémentaire

Le Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels a été institué au ministère de la Justice du Québec en 1988. Ses revenus proviennent principalement de sommes perçues à la suite d'infractions aux lois pénales québécoises et au Code criminel, ainsi que de sommes liées au partage des produits de la criminalité.

Lien connexe

Pour obtenir plus de renseignements sur le Programme, visitez le :

Programme de subventions en matière d'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Renseignements: Source : Audrey Lepage, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 418 809-7269; Renseignements : Équipe des relations avec les medias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]