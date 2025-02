Accompagnement de Percé - Fin de mandat de l'observatrice : un rapport est rendu public

QUÉBEC, le 20 févr. 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, rend public le rapport de l'observatrice, membre de la Commission municipale du Québec (CMQ), Mme Mélanie Robert, concernant la Ville de Percé. Cette dernière avait pour mandat de vérifier si les mesures déployées par la Ville en réponse aux recommandations présentées dans le rapport d'enquête de la CMQ, publié en juillet dernier, permettent de corriger les problématiques évoquées.

Le rapport final a été présenté hier aux membres du conseil ainsi qu'à la direction générale. Mme Robert y fait état de différentes recommandations concernant notamment la gestion budgétaire, la gestion des ressources humaines et la formation en prévention de conflits.

Par ailleurs, elle indique que la Ville a démontré sa volonté de redresser la situation. Cette dernière a posé des actions pour aborder certains enjeux. Ses finances se portent bien et les principaux mécanismes de contrôle et de surveillance ont été mis en place.

Cela étant dit, l'administration doit poursuivre ses efforts afin d'assurer une saine gestion de la Ville. La ministre des Affaires municipales est confiante que d'autres actions seront déployées à cette fin, et ce, dans l'intérêt de l'ensemble de la collectivité. Aussi, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) suit de près la situation et demeure disponible, notamment par l'entremise de la Direction régionale de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, pour aider et soutenir la Ville dans l'exercice de ses fonctions.

