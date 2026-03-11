Accessibilité universelle du transport collectif : un financement ciblé incontournable

MONTRÉAL, le 11 mars 2026 /CNW/ - Exo croit que toute la société gagne à pouvoir compter sur un réseau de transport collectif accessible, notamment pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles. Pour accélérer la mise en accessibilité de ses services et de ses infrastructures, exo recommande au gouvernement du Québec de lui octroyer une enveloppe de subventions dédiées aux projets d'accessibilité sur son réseau.

Cette demande constitue une mesure phare du mémoire prébudgétaire 2026-2027 d'exo, déposé et présenté au cabinet du ministre des Finances du Québec. Une enveloppe budgétaire ciblée permettrait à exo de mettre en œuvre son Plan de développement de l'accessibilité 2023-2027, qui vise à favoriser un accès au transport collectif en réduisant les obstacles au maximum.

C'est notamment grâce à un soutien financier dédié que l'accessibilité du réseau du métro de Montréal a été améliorée. Un programme de soutien similaire pourrait être déployé en plusieurs phases en concordance avec les besoins d'exo.

Une première étape pourrait être entamée par l'octroi d'une enveloppe de 35,2 M$ afin de lancer des projets matures et prêts à être déployés. Cette phase initiale comprendrait notamment les travaux de mise en accessibilité des gares Blainville et Parc.

Des besoins importants du côté des infrastructures

Le constat est clair : les balises de financements accordées à exo ne lui permettent pas de déployer son Plan de développement de l'accessibilité. Ce plan est déterminant pour rendre le réseau d'exo le plus inclusif possible, une valeur cardinale de l'organisation.

« Actuellement, le financement alloué à exo fait en sorte que les investissements seront concentrés sur le maintien des actifs nécessaires à la livraison de service. Pourtant, un réseau de transport collectif accessible est également nécessaire. L'accessibilité universelle profite à tous. On pense naturellement aux personnes en situation de handicap mais aussi aux familles avec des enfants en poussette, aux personnes avec des blessures temporaires, aux voyageurs avec des bagages, les personnes aînées et bien d'autres encore. », mentionne Marc Rousseau, directeur général d'exo.

Au cours des dernières années, exo a profité de chaque consultation prébudgétaire pour réitérer la nécessité d'obtenir un financement dédié à la mise en accessibilité. L'organisation demeure fermement engagée à rendre son réseau plus accessible et inclusif.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

Informations aux médias : Rosalie Lavoie, Relations médias, 514 287-2464 poste 4057, [email protected]