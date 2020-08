MONTRÉAL, le 12 août 2020 /CNW Telbec/ - Ensemble Montréal et sa conseillère municipale, Mme Chantal Rossi, déposeront une motion lors du prochain conseil municipal afin de presser la Société de transport de Montréal (STM) de mettre en place un programme pour que chacune des portes papillon du réseau de métro soit motorisée d'ici 2024.

Lorsque l'on parle d'accessibilité universelle dans le métro de Montréal, la discussion porte invariablement sur la présence d'ascenseurs dans les stations. C'est justement ce qui a encouragé la conseillère à pousser sa réflexion : « À quoi bon disposer d'un ascenseur à l'intérieur si, à l'extérieur, il est impossible pour une personne âgée ou à mobilité réduite d'ouvrir la porte d'entrée de l'édicule ? Il faut commencer par régler le problème en amont», a souligné Mme Rossi.

Il faut savoir que l'« effet piston », soit la surpression et la sous-pression d'air suite au déplacement des voitures de métro dans les tunnels, rend très difficile l'ouverture des portes permettant l'accès aux édicules. Et ce, même si ces « portes papillons » ont été conçues afin d'atténuer l'effet piston en permettant à une plus grande quantité d'air de s'échapper lorsqu'elles sont ouvertes.

Lors de visites effectuées l'hiver dernier, Ensemble Montréal a observé que seulement 22 stations sur les 68 que compte le réseau de métro montréalais étaient munies de portes papillon motorisées, qui permettent l'ouverture automatisée au moyen d'un bouton-poussoir.

« C'est très peu, surtout quand on considère qu'elles sont utilisées chaque jour par des dizaines de milliers d'usagers. Même les gens qui n'ont pas de problème à se déplacer doivent redoubler d'ardeur pour arriver à ouvrir ces portes. Imaginez maintenant ce que ce doit être pour les personnes à mobilité réduite ou les aînés. Ou même quelqu'un avec une poussette », a déclaré Mme Chantal Rossi, conseillère de la Ville du district Ovide-Clermont.

Notons que, dans le cadre de son programme de réfection des stations, la STM effectue déjà le remplacement des portes papillon, mais seulement lors de travaux portant sur l'ajout d'ascenseurs. Dans son Plan de développement d'accessibilité universelle 2016-2020, la STM prévoit doter 44 portes papillon d'un système motorisé d'ici 2025, sur un total de plus de 300 portes papillon à travers le réseau de métro. Pour Ensemble Montréal, il y aurait lieu de créer un programme un peu plus ambitieux pour l'automatisation des portes.

« Nous savons que la STM fait beaucoup d'efforts depuis quelques années pour répondre aux besoins d'accessibilité universelle dans le métro, notamment en installant des ascenseurs dans différentes stations. Nous ne nions pas qu'il y a un sérieux enjeu de ce côté. Mais soyons francs : le premier obstacle à l'accessibilité dans le métro demeure l'ouverture des portes d'entrée des édicules! Il faut s'y attaquer dès maintenant et s'assurer que chacune des stations en soit munie à court terme », a conclu Mme Rossi.

