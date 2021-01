Accessibilité à l'enseignement supérieur - La ministre McCann annonce l'implantation d'un campus de l'Université du Québec à Montréal à Saint-Constant

QUÉBEC, le 27 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Afin d'offrir un plus grand accès aux études supérieures et de pallier la demande grandissante des besoins en formation, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, est heureuse d'annoncer le déploiement du nouveau Campus de la Montérégie-Ouest de l'Université du Québec à Montréal. Celui-ci prendra place dans les locaux du Centre d'études collégiales de Saint-Constant, propriété du Cégep de Valleyfield. La ministre en a fait l'annonce aujourd'hui, en compagnie de Mme Magda Fusaro, rectrice de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), et de M. Marc Rémillard, directeur général du Cégep de Valleyfield.

À terme, ce campus permettra d'offrir des programmes dans différents domaines en lien avec les besoins du milieu, notamment en administration, en éducation, en environnement et en sciences sociales. Certains de ces programmes seront pensés en fonction de passerelles avec ceux du Collège, favorisant ainsi la continuité des études entre les ordres d'enseignement collégial et universitaire. Le nouveau campus sera aussi l'occasion d'offrir de la formation continue en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi de la région. Enfin, il permettra d'encourager les partenariats de recherche, le maillage et le transfert de connaissances entre l'UQAM, les entreprises et les organismes de la région.

Le projet d'entente d'occupation des espaces prévoit un début des activités dès septembre 2021. L'entente sera d'une durée de trois ans, soit pour les années académiques 2021-2022 à 2023-2024.

Citations :

« Cette initiative remarquable favorisera l'accès, à proximité, aux études supérieures pour les étudiantes et étudiants de notre belle région, tout en leur permettant ensuite d'y poursuivre leur carrière. Ce type de projet novateur est un excellent exemple de ce que nous pouvons faire en mettant en commun nos forces et nos idées. Cela contribuera sans aucun doute à la poursuite des études collégiales vers le milieu universitaire. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Avec ce nouveau campus, l'UQAM renforce sa présence en Montérégie et œuvre à sa mission première, soit l'accessibilité aux études universitaires pour une population qui a des besoins de formation croissants. Grâce à son expertise en recherche et aux collaborations tissées avec le milieu, l'UQAM entend devenir un partenaire de choix pour les organismes et les entreprises de la région, notamment dans les domaines de l'agroéconomie, du développement durable, de l'innovation sociale et de l'entrepreneuriat. »

Magda Fusaro, rectrice de l'Université du Québec à Montréal

« Je suis convaincu que l'arrivée de l'UQAM au sein de notre Centre d'études collégiales rendra notre institution encore plus attractive auprès de ceux et celles qui sont à faire un choix de cégep actuellement ou encore auprès de tous les gens qui souhaiteront se perfectionner dans leur domaine d'emploi. Cette étape franchie aujourd'hui est un pas de plus pour assurer la croissance de notre centre et de notre cégep. »

Marc Rémillard, directeur général du Cégep de Valleyfield

