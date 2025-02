PARIS et LOS ANGELES, 28 février 2025 /CNW/ - L'UNESCO et l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) annoncent un nouvel accord visant à améliorer la diversité linguistique dans le monde numérique. L'objectif est de rendre Internet plus accessible à des centaines de millions d'utilisateurs.

Dans le cadre de ce nouvel accord, l'UNESCO et l'ICANN travailleront de concert pour soutenir l'utilisation sécurisée de scripts et de langues supplémentaires dans le système de noms de domaine (DNS) d'Internet, englobant les noms de domaine et les adresses électroniques qui sont essentiels à l'accès et à la communication en ligne. Les deux organisations travailleront également ensemble pour favoriser l'acceptation universelle (UA) de tous les noms de domaine et adresses électroniques, peu importe la longueur des caractères, la langue ou l'alphabet, dans toutes les applications, tous les appareils et tous les systèmes compatibles avec Internet.

« Dans un monde de plus en plus numérique, il est essentiel de faciliter l'accès des gens à Internet. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'environ 400 langues entièrement accessibles en ligne, ce qui ne représente qu'une fraction des 7 000 langues parlées dans le monde. « Cet accord visant à améliorer la diversité linguistique représente une étape importante vers l'atteinte de l'objectif d'un Internet accessible à tous », a déclaré Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO.

« Nous sommes impatients de travailler avec l'UNESCO pour combler les fossés numériques et relier les communautés », a déclaré Kurtis Lindqvist, président et chef de la direction de l'ICANN. « Le soutien des noms de domaine dans la langue et l'alphabet local et leur acceptation universelle sont essentiels pour permettre une expérience en ligne diversifiée et multilingue. Cette collaboration avec l'UNESCO réaffirme notre objectif Un monde, un Internet. »

Connecter le prochain milliard de personnes

Aujourd'hui, plus de 5,4 milliards de personnes utilisent régulièrement Internet, et 2,6 milliards d'utilisateurs n'ont toujours pas accès à Internet. La plupart de ces utilisateurs actuels et potentiels communiquent dans leurs langues locales et leurs alphabets locaux. Les noms de domaine qui utilisent diverses langues et différents alphabets, appelés noms de domaine internationalisés, contribueront à faire en sorte que tout le monde puisse profiter pleinement du pouvoir social et économique d'Internet. Les noms de domaine internationalisés permettent aux utilisateurs d'Internet de choisir le nom de domaine et l'adresse courriel dans la langue et l'alphabet qui conviennent le mieux à leurs besoins et à leur culture.

L'acceptation universelle est nécessaire pour veiller à ce que tous ces noms de domaine et toutes ces adresses électroniques fonctionnent de façon transparente sur Internet. Cependant, les vérifications utilisées par de nombreuses applications logicielles pour valider les noms de domaine et les adresses courriel utilisent souvent des règles créées il y a de nombreuses années, qui ne prennent pas en charge tous les noms de domaine, en particulier ceux dans les langues et alphabets locaux. Les entreprises et les parties prenantes doivent prendre des mesures pour s'assurer que leurs systèmes sont prêts à profiter de ces avantages.

À propos de l'UNESCO

Avec 194 États membres, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) contribue à la paix et à la sécurité en menant une coopération multilatérale dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture, de la communication et de l'information. L'UNESCO, dont le siège social est situé à Paris, a des bureaux dans 54 pays et emploie plus de 2 300 personnes. L'UNESCO supervise plus de 2 000 sites du patrimoine mondial, réserves de biosphère et géoparcs mondiaux; des réseaux de villes créatives, apprenantes, inclusives et durables; et plus de 13 000 écoles, chaires universitaires, établissements de formation et de recherche associés. Sa directrice générale est Audrey Azoulay.

« Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. » - Acte constitutif de l'UNESCO, 1945.

Pour en savoir plus : www.unesco.org

À propos de l'ICANN

L'ICANN a pour mission de contribuer à assurer un Internet mondial stable, sécurisé et unifié. Pour joindre une autre personne sur Internet, vous devez saisir une adresse (un nom ou un numéro) dans votre ordinateur ou autre appareil. Cette adresse doit être unique afin de permettre aux ordinateurs de se retrouver. L'ICANN aide à coordonner et à soutenir ces identifiants uniques dans le monde entier. L'ICANN a été fondée en 1998 en tant que société d'intérêt public sans but non lucratif avec une communauté comptant des participants de partout dans le monde.

