Accès à la lecture - Une aide financière de plus de 2 M$ aux bibliothèques publiques autonomes en Outaouais

GATINEAU, QC, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce qu'une aide financière de plus de 2 M$ est accordée à 5 bibliothèques publiques autonomes en Outaouais, comprenant 20 points de service, pour le développement de leurs collections documentaires.

Le ministre confirme ainsi la reconduction, en 2023-2024 et en 2024-2025, de la bonification historique des enveloppes budgétaires destinées aux bibliothèques publiques autonomes. De cette somme, près de 1,9 M$ est octroyé à la Ville de Gatineau pour ses 11 points de service, dont la bibliothèque Bernard-Lonergan, où le ministre en a fait l'annonce.

Il a également profité de son passage à la Bibliothèque Bernard Lonergan du secteur Buckingham pour annoncer qu'une aide financière du programme Aide aux immobilisations de 110 000 $ lui a été octroyée pour l'acquisition d'équipements spécialisés. En plus de moderniser l'infrastructure et d'améliorer l'accessibilité, c'e projet permettra d'augmenter le nombre de places assises, de créer des coins de lecture tranquilles et un espace de jeux pour les familles, de bonifier les espaces de travail collaboratif et d'accroître le service.

Les bibliothèques publiques autonomes sont de véritables lieux citoyens et sont au cœur des communautés auxquelles elles offrent des services. Elles permettent à toutes et à tous d'avoir accès à la culture, au savoir et à l'information. Leur contribution à la chaîne du livre québécoise est considérable, notamment pour les librairies agréées, où elles ont l'obligation de s'approvisionner. L'octroi, encore une fois cette année, d'un soutien accru au secteur des bibliothèques publiques autonomes permet également d'appuyer l'industrie du livre. Tant le réseau des bibliothèques publiques que celui des librairies agréées contribuent à l'accessibilité du livre sur tout le territoire québécois. Au total, 175 municipalités pourront profiter d'un soutien financier ministériel pour le développement de leurs collections en 2023-2025.

« Je suis fier que notre gouvernement veille avec diligence au développement des bibliothèques publiques autonomes. En finançant ces établissements, c'est l'ensemble des citoyennes et citoyens de l'Outaouais qui en bénéficieront. Les bibliothèques publiques autonomes sont des lieux centraux de notre communauté. Elles jouent un rôle essentiel dans l'éducation, l'information, le divertissement et la socialisation. Ce financement permet d'assurer la qualité et la diversité des ouvrages offerts aux citoyennes et citoyens et, par le fait même, de favoriser la littératie dans nos collectivités. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Cette annonce du Gouvernement du Québec représente un investissement de 1,9 M$ pour Gatineau et permettra de développer les collections dans notre réseau de bibliothèques. Aujourd'hui, la Ville de Gatineau en profite pour augmenter l'offre de service à la bibliothèque Bernard-Lonergan, avec un investissement de 70 000 $ plus une contribution exceptionnelle de 40 000 $ du conseiller du district de Buckingham, Monsieur Edmond Leclerc. La somme totale de 110 000 $ du municipal est secondée par une somme équivalente de Québec pour améliorer les espaces, le mobilier et les équipements de la bibliothèque, afin d'offrir un meilleur service aux usagers. On aime ça des annonces comme ça pour la vitalité culturelle et sociale du secteur et sur le territoire de la Ville. »

France Bélisle, mairesse de la Ville de Gatineau

« Nos bibliothèques sont des lieux de rassemblement qui permettent à toute la communauté de se développer grâce à leur offre de services grandissante. Avec cet investissement important, la bibliothèque Bernard-Lonergan à Buckingham deviendra, elle aussi, un lieu de savoir privilégié, avec des espaces plus accueillants et du mobilier moderne qui rendront les citoyens encore plus fiers de la fréquenter! C'est donc avec un immense plaisir que j'ai choisi d'octroyer à ce projet une somme de 40 000 $ de mon budget discrétionnaire de conseiller municipal afin de le bonifier. »

Edmond Leclerc, conseiller municipal du district de Buckingham

Les bibliothèques publiques autonomes fournissent des services aux municipalités de 5000 habitants et plus.

L'Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes rembourse une partie des coûts assumés par ces dernières pour l'achat de livres.

