Accès à la lecture - Plus de 41 M$ pour bonifier les collections des bibliothèques publiques autonomes

GATINEAU, QC, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce des aides financières totalisant plus de 41,3 M$ sur 2 ans aux bibliothèques publiques autonomes pour le développement de leurs collections documentaires.

Il confirme ainsi la reconduction, en 2023-2024 et en 2024-2025, de la bonification historique des enveloppes budgétaires destinées à ces bibliothèques. Au total, 175 municipalités pourront profiter d'un soutien financier pour le développement de leurs collections.

Les bibliothèques publiques autonomes sont de véritables lieux citoyens et sont au cœur des communautés auxquelles elles offrent des services. Elles permettent à toutes et à tous d'avoir accès à la culture, au savoir et à l'information. Leur contribution à la chaîne du livre québécoise est considérable, notamment pour les librairies agréées, où elles ont l'obligation de s'approvisionner. L'octroi, encore une fois cette année, d'un soutien accru au secteur des bibliothèques publiques autonomes permet également d'appuyer l'industrie du livre. Tant le réseau des bibliothèques publiques que celui des librairies agréées contribuent à l'accessibilité du livre sur tout le territoire québécois.

Citation

« Je suis très fier que notre gouvernement veille avec diligence au développement des bibliothèques publiques autonomes. En finançant ces établissements essentiels, notre société fait progresser la démocratisation de la culture dans toutes les régions du Québec. De plus, les bibliothèques sont des lieux par excellence d'épanouissement intellectuel pour les jeunes. Chaque fois que, collectivement, nous investissons dans notre réseau de bibliothèques, nous contribuons à la connaissance de la langue française, nous dynamisons socioéconomiquement les communautés et nous améliorons la qualité de vie des Québécois et Québécoises. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Les bibliothèques publiques autonomes fournissent des services aux municipalités de 5000 habitants et plus.

L'Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes rembourse une partie des coûts assumés par ces dernières pour l'achat de livres.

Lien connexe

Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Source : Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, 819 598-2072 ; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388