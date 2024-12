Accès à des infrastructures de qualité pour la communauté - Plus de 2,97 M$ pour 11 nouveaux projets sportifs et récréatifs dans la région du Bas-Saint-Laurent

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 10 déc. 2024 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, en compagnie de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Mme Amélie Dionne, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 2,97 millions de dollars pour la réalisation de 11 projets dans la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Ces projets témoignent de l'engagement du gouvernement du Québec à promouvoir des infrastructures sportives de qualité et des activités de plein air variées pour tous.

Grâce à un investissement de 1 319 037 $, l'école secondaire de Rivière-du-Loup profitera d'une amélioration importante de ses infrastructures sportives, comprenant notamment le resurfaçage des terrains de tennis et de la piste d'athlétisme, l'installation de nouveaux éclairages pour les terrains sportifs et la réfection des gradins fixes. Ces travaux visent à moderniser les équipements pour offrir un environnement propice à la pratique d'activités sportives, tant pour les élèves que pour l'ensemble de la communauté.

La Municipalité de Notre-Dame-du-Portage reçoit 200 000 $ pour développer davantage les Sentiers du Portage. Ce projet vise à enrichir l'offre d'activités en nature par l'ajout de 7,7 kilomètres de nouveaux sentiers de vélo de montagne et mettra en valeur le paysage unique de la région, renforçant ainsi son attrait touristique et sportif.

Avec une subvention de 200 000 $, le Club cycliste La Meute pourra de son côté procéder au réaménagement des sentiers de vélo de montagne à Rivière-du-Loup. Ce projet inclut la mise aux normes des infrastructures existantes, la fermeture de sentiers inadaptés, et la création de nouveaux parcours. Cette initiative vise à améliorer l'expérience des cyclistes, tout en garantissant la durabilité et la sécurité des installations.

En plus de ces trois projets, il faut noter que huit autres projets sont soutenus dans le cadre du PAFIRSPA dans cette circonscription :

Municipalité de L'Isle-Verte - Réaménagement du parc Samuel-Côté (217 936 $);

Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Viger - Réfection de la patinoire et de mise aux normes de l'accès au vestiaire des patineurs (210 920 $);

Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata - Aménagement d'une cour multigénérationnelle (50 548 $);

Ville de Dégelis - Réfection du complexe sportif extérieur (373 508 $);

Ville de Trois-Pistoles - Bonification des infrastructures de loisirs (350 129 $);

- Bonification des infrastructures de loisirs (350 129 $); Camp Richelieu Vive la Joie - Mise à jour infrastructure plein air (26 730 $) et Mise à niveau de la Passerelle Écologique (20 328 $);

Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs - Mise à niveau des Sentiers du Blanc (8 425 $).

« Les investissements que nous réalisons dans les infrastructures récréatives, sportives et de plein air démontrent notre engagement à améliorer le bien-être physique et mental de la population. Ils contribuent non seulement à dynamiser nos régions, mais aussi à renforcer le tissu social de nos communautés. Grâce aux nombreux projets déployés dans le cadre de ce programme, des gens de tout âge et de partout au Québec auront désormais à leur disposition davantage d'espaces communautaires et d'aires de jeux dynamiques pour la pratique d'activités physiques et de loisir. Je suis heureuse de savoir que la population du Bas-Saint-Laurent pourra bientôt profiter du développement et de l'amélioration de ces infrastructures. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Je suis fière de constater que ces investissements permettent au Bas-Saint-Laurent de se doter d'infrastructures qui reflètent les aspirations de ses citoyens. Ces projets représentent non seulement une occasion pour les ceux-ci de bouger et de profiter du plein air, mais aussi une source de fierté et de rayonnement pour toute la communauté. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Je suis très heureuse de voir notre gouvernement prendre la santé et le bien-être de nos concitoyens aussi au sérieux. Les installations sportives, récréatives et de plein air jouent un rôle essentiel dans l'atteinte de nos objectifs en la matière, mais participent aussi à la dynamisation et à l'attractivité de notre belle région. La confirmation et la réalisation des projets acceptés dans notre circonscription sont une excellente nouvelle. À terme, toute la population environnante pourra en profiter pour s'activer et prendre une bonne bouffée d'air frais. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques)

Les projets soutenus sont possibles grâce au Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA). Depuis sa mise en place, ce programme a permis un investissement total de 300 millions de dollars pour un total de 322 projets annoncés dans l'ensemble des régions administratives du Québec. But du programme : favoriser l'accès des Québécoises et des Québécois à des infrastructures de qualité pour la pratique de sports, de loisirs et d'activités de plein air.



Pour obtenir davantage d'informations sur le PAFIRSPA ou pour être notifié lors du prochain appel à projets : https://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/aide-financiere-1/fonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique/pafirspa

