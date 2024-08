Accès à des infrastructures de qualité pour la communauté - Le projet de complexe culturel et sportif de Montmagny va de l'avant

MONTMAGNY, QC, le 21 août 2024 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et le député de la Côte‑du‑Sud, M. Mathieu Rivest, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'un montant de près de 54,5 millions de dollars pour le projet de complexe culturel et sportif de Montmagny.

Le projet sera réalisé en deux phases distinctes, soit une pour le complexe sportif et une autre pour la salle de spectacle.

Un nouveau complexe sportif

L'école secondaire Louis-Jacques-Casault sera agrandie par la construction d'un complexe sportif comprenant notamment une palestre et un centre aquatique. Les élèves pourront profiter de ces nouvelles infrastructures sportives neuves et attractives, ce qui accroîtra leur motivation et les encouragera à s'investir davantage dans la pratique du sport. Le nouveau complexe sportif sera aussi accessible à l'ensemble des citoyens. Pour cette partie du projet, 40 millions de dollars seront investis par le gouvernement du Québec et près de 10 millions de dollars par la communauté, dont la MRC de Montmagny.

Une salle de spectacle plus moderne

Dans le but d'offrir un lieu culturel au goût du jour, la salle Edwin-Bélanger, qui est adjacente à l'école, sera rénovée. Cela permettra notamment d'augmenter son nombre de places, qui passera de 557 à 700, de bonifier les équipements et d'améliorer la configuration de la salle. Cette nouvelle salle de spectacle sera utile pour tout le milieu culturel de la région et permettra d'accueillir des artistes tout au long de l'année. Le gouvernement du Québec réservera, dans le cadre de ce projet, une somme de 14,5 millions de dollars, sous réserve de la présentation d'un montage financier complet par les promoteurs du projet.

Citations :

« Cette annonce est une autre démonstration éloquente de l'importance que notre gouvernement accorde aux infrastructures sportives. Des installations comme celle qui verra le jour ici à Montmagny sont construites aux quatre coins du Québec avec le but d'offrir toujours plus d'occasions à la population de bouger, de prendre l'air et de socialiser à travers le sport, le loisir et le plein air. Je suis très fière que nos investissements contribuent à ce vaste chantier qui me tient très à cœur. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Les environnements dans lesquels évoluent les élèves ont une influence directe sur leur persévérance et donc sur leur réussite éducative. Je suis convaincu que les élèves et les membres du personnel du Centre de services scolaire seront très contents d'utiliser ces nouveaux espaces, qui leur permettront d'atteindre leurs objectifs plus facilement. Je remercie toutes les personnes qui ont travaillé sans relâche à la finalisation de ce projet. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« Pour que notre culture puisse s'épanouir, nous devons disposer d'infrastructures de qualité qui en favorisent le développement et l'accessibilité universelle. La population de Montmagny et des environs peut se réjouir de cette annonce. Notre gouvernement répondra présent afin d'accompagner les différents partenaires dans la réalisation de ce grand projet pour la région. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Pour faire rayonner la culture d'ici, pour les gens d'ici, nous devons pouvoir compter sur des installations de qualité, qui mettent en valeur l'inventivité et le talent des créateurs de chez nous. Le volet culturel du projet annoncé aujourd'hui permettra, à terme, de rapprocher les jeunes et la population en général des créateurs et de l'art. L'implication exemplaire du milieu est la recette du succès pour cette excellente nouvelle! »

Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud

