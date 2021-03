OTTAWA, ON, le 18 mars 2021 /CNW/ - Les productrices et les producteurs sont aux premières lignes de l'aggravation des effets des changements climatiques et ils affrontent un risque croissant de feux de forêt et de conditions météorologiques extrêmes, comme les inondations et les sécheresses. La meilleure façon de renforcer la résilience climatique dans l'ensemble des diverses réalités et paysages de l'agriculture canadienne est de développer et d'appliquer des solutions adaptées à chaque région, et ce, sous la direction des productrices et des producteurs agricoles.

Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé un investissement de 185 millions de dollars sur les dix prochaines années dans le cadre du nouveau programme Solutions agricoles pour le climat (SAC).

Le programme SAC vise à établir un solide réseau pancanadien de regroupements régionaux dirigés par les producteurs agricoles et composés de scientifiques et d'autres intervenants du secteur. Ensemble, ces groupes développeront et partageront les pratiques agroenvironnementales les plus efficaces pour stocker le carbone et atténuer les changements climatiques. De plus, ces travaux aideront à protéger la biodiversité, à améliorer la qualité de l'eau et du sol et à renforcer les résultats financiers des agriculteurs.

Pour être admissibles au programme SAC, les demandeurs doivent former un large réseau de partenariat au sein d'une province, y compris avec des groupes agricoles à but non lucratif, des organisations autochtones et des groupes environnementaux.

Le programme est divisé en deux phases. La première phase, qui sera lancée dès le 1er avril, vise à soutenir l'élaboration des propositions axées sur des pôles régionaux de collaboration, aussi connus sous le nom de « laboratoires vivants », et offrira des subventions pouvant atteindre 100 000 $.

Le but est d'établir au moins un pôle de collaboration dans chacune des provinces du Canada. Chaque pôle devra être axé sur de réelles exploitations agricoles, où les producteurs et les chercheurs codévelopperont des pratiques exemplaires comme les cultures de couverture, les cultures intercalaires, la conversion de terres marginales en couverture permanente, les brise-vent, la gestion des éléments nutritifs et l'inclusion de légumineuses dans les rotations. Les demandeurs devront démontrer leur capacité de collaborer avec des chercheurs et d'élaborer des plans de transfert et d'adoption des connaissances par leurs pairs. Agriculture et Agroalimentaire Canada organisera des séances d'information régionales au cours des prochaines semaines.

La deuxième phase du programme sera lancée dès l'automne 2021. À ce stade-ci, les groupes de demandeurs peuvent présenter leur demande pour obtenir un soutien financier pouvant atteindre 10 millions de dollars.

Le programme SAC est l'une des nombreuses nouvelles initiatives importantes entreprises par le gouvernement du Canada pour promouvoir la durabilité environnementale et la résilience dans le secteur agricole, tout en recueillant les données servant à mesurer les répercussions sur l'environnement. Ce programme s'inscrit aussi dans le plan climatique renforcé du Canada pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30 % en dessous des niveaux de 2005 d'ici 2030, et pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« Notre gouvernement travaille en partenariat avec les agriculteurs pour développer et appliquer les meilleures pratiques qui permettront de lutter contre les changements climatiques, de protéger l'eau et les terres, et de procurer d'importants avantages économiques aux producteurs. En misant sur des collaborations régionales d'un océan à l'autre, Solutions agricoles pour le climat met les productrices et les producteurs au cœur de sa stratégie vers la résilience climatique de l'agriculture canadienne pour les futures générations. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les agriculteurs canadiens innovent constamment pour rendre leurs pratiques plus durables. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est heureux de collaborer avec des producteurs de partout au pays à la poursuite de ces efforts en cernant et en mettant en œuvre des pratiques de gestion agricole qui font appel au pouvoir des solutions axées sur la nature pour réduire la pollution par le carbone et soutenir la biodiversité. Grâce à des programmes comme celui-ci, qui complète le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature, nous bâtirons un avenir plus solide, un avenir qui permettra de réaliser les objectifs environnementaux et les espoirs économiques des Canadiens. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Grâce à ce programme, les chercheurs, les producteurs et les autres groupes uniront leurs efforts et mettront leurs idées à l'essai directement à la ferme, ce qui leur permettra d'en faire l'évaluation sur le terrain et de produire des résultats concrets. »

- Mary Robinson, présidente de la Fédération canadienne de l'agriculture

Faits en bref

Le programme Solutions agricoles pour le climat est fondé sur un modèle élargi des réseaux de «laboratoires vivants» d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, déjà en cours au Manitoba , en Ontario , au Québec et à l'Île-du-Prince-Édouard. Le modèle laboratoires vivants est supporté par le G20 en tant que modèle d'innovation et de recherche collaborative.

, en , au Québec et à l'Île-du-Prince-Édouard. Le modèle laboratoires vivants est supporté par le G20 en tant que modèle d'innovation et de recherche collaborative. Les bénéficiaires admissibles au sein d'un regroupement pourraient être des organismes à but non lucratif, comme des associations de producteurs, et des groupes autochtones.

Le gouvernement du Canada investit plus de 4 milliards de dollars sur les dix prochaines années (2021-2031) pour établir un Fonds des solutions climatiques naturelles et soutenir des activités visant à bâtir une économie plus résiliente et un avenir plus sain et plus vert avec le concours d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, de Ressources naturelles Canada et d'Environnement et Changement climatique.

investit plus de 4 milliards de dollars sur les dix prochaines années (2021-2031) pour établir un Fonds des solutions climatiques naturelles et soutenir des activités visant à bâtir une économie plus résiliente et un avenir plus sain et plus vert avec le concours d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, de Ressources naturelles et d'Environnement et Changement climatique. Solutions agricoles pour le climat fait partie de l'investissement de 350 millions de dollars sur 10 ans du gouvernement du Canada pour aider le secteur agricole et agroalimentaire canadien à atteindre nos cibles d'émissions et à saisir de nouvelles occasions dans l'économie verte :

pour aider le secteur agricole et agroalimentaire canadien à atteindre nos cibles d'émissions et à saisir de nouvelles occasions dans l'économie verte : 185 millions de dollars pour le programme Solutions agricoles pour le climat (annoncé aujourd'hui)



Injection supplémentaire de 165,7 millions de dollars dans le Programme des technologies propres en agriculture qui appuie la recherche, le développement et l'adoption de technologies propres

Le programme SAC vient compléter le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature d'Environnement et Changement climatique Canada , qui fournira 631 millions de dollars au cours des dix prochaines années pour soutenir des projets de restauration, d'amélioration et de conservation des terres humides, des tourbières, des prairies et des forêts afin de séquestrer et de stocker le carbone ainsi que de favoriser le processus de compte-rendu. Ces écosystèmes constituent aussi un habitat d'une importance capitale pour la faune du Canada , notamment les oiseaux migrateurs et les espèces en péril.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada

Aimez notre page Facebook : AgricultureCanadienne

Document d'information : Solutions agricoles pour le climat



Solutions agricoles pour le climat (SAC) est un programme de 185 millions de dollars sur 10 ans qui permettra d'élaborer et de mettre en oeuvre des pratiques agricoles pour lutter contre les changements climatiques. Grâce à des pratiques agricoles, comme l'établissement de brise-vent ou de cultures de couverture, les terres agricoles peuvent séquestrer et stocker le carbone, et ainsi réduire les émissions de gaz à effet de serre.

SAC est un programme qui s'inscrit dans le Fonds des solutions climatiques naturelles pour l'agriculture de plus de 4 milliards de dollars. Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) s'associe à Ressources naturelles Canada (RNCan) et à Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) dans le but d'élaborer des projets qui permettent d'investir dans des solutions naturelles pour le climat, y compris le programme Accroître les forêts canadiennes de RNCan et le Fonds des technologies climatiques axées sur la nature d'ECCC.

Contribution des agriculteurs à l'atteinte des cibles de réduction des émissions du Canada

Le secteur de l'agriculture, au moyen de SAC, appuie les objectifs du Plan climatique renforcé du Canada visant à rehausser les avantages naturels et climatiques en séquestrant le carbone de manière à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à soutenir la résilience de la nature et à améliorer la qualité de vie des Canadiens. Le gouvernement du Canada a établi un objectif ambitieux clair : surpasser la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 30 % par rapport au niveau de 2005 d'ici 2030 et devenir une économie carboneutre d'ici 2050.

Le programme SAC permettra de développer des centres régionaux de collaboration, connus sous le nom de laboratoires vivants, sur des installations agricoles. Dans chacun de ces centres régionaux, les agriculteurs et les groupes d'agriculteurs seront au coeur du processus décisionnel, de l'innovation et des activités à la ferme. De plus, le programme SAC est axé sur le transfert des connaissances entre les agriculteurs afin qu'ils puissent mettre en œuvre des solutions adaptées à leur région et promouvoir la durabilité et la résilience environnementales dans le secteur agricole.

Les collaborateurs mettront en oeuvre des projets qui contribueront aussi à produire des avantages environnementaux connexes, tels que :

Séquestration du carbone et réduction des gaz à effet de serre

Tout comme les forêts, les millions d'acres de terres agricoles du Canada peuvent capter et stocker du carbone et réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le programme aidera à atteindre ou à dépasser la cible actuelle de réduction des gaz à effet de serre du Canada de 30 % (par rapport au niveau de 2005) d'ici 2030 et de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050.

Conservation d'un sol plus sain et plus résilient

Un sol riche et sain constitue le pilier de toutes les exploitations agricoles. Les cultures de couverture et les cultures intercalaires sont seulement deux des nombreuses options qui s'offrent aux agriculteurs pour améliorer la qualité du sol, capter et stocker plus de carbone, et réduire les effets négatifs sur l'environnement causés par l'érosion du sol.

Des façons de garder l'eau propre

Du sol aux cours d'eau, l'eau est essentielle à la santé des cultures et des populations. Les pratiques agricoles peuvent contribuer à préserver l'une des plus extraordinaires ressources de l'humanité et à garder l'eau propre pour les communautés.

Protection de la biodiversité pour des exploitations agricoles durables

La biodiversité désigne la variété des formes de vie sur la Terre, des petits organismes, aux humains, en passant par les végétaux et les animaux. La protection de la diversité des formes de vie sur les exploitations agricoles peut donner lieu à des champs plus sains et à l'atténuation des problèmes de ravageurs. Par ailleurs, un plus grand nombre d'espèces végétales signifie une meilleure variété de cultures et des revenus agricoles diversifiés.

Atténuation des effets des changements climatiques au profit de tous les Canadiens

Les exploitations agricoles durables sur le plan de l'environnement permettent de lutter contre les changements climatiques, de rapprocher les communautés rurales et urbaines, et de contribuer au bien-être de tous les Canadiens en offrant des aliments sains, de l'air pur et de l'eau propre.

Processus de demande

Les projets dans chaque province seront sélectionnés en fonction de leur potentiel de stockage du carbone ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour être admissibles au programme Solutions agricoles pour le clmat, les demandeurs doivent former un vaste réseau de partenariats dans une province, notamment avec des organismes agricoles sans but lucratif, ainsi qu'avec des groupes environnementaux et autochtones. Le financement non remboursable offert par le programme SAC sera octroyé en plusieurs phases à compter d'avril 2021.

Phase 1 : Demandes de subvention (1er avril au 15 juin 2021) - AAC accepte les propositions pouvant atteindre 100 000 $ des organisations admissibles afin de les aider à établir un réseau de participants, selon le modèle des laboratoires vivants, qui leur permettra d'élaborer et de présenter des propositions de projets détaillées dans le but d'obtenir un financement sous forme de contribution pour établir un projet SAC.

Phase 2 : Demandes de contribution (automne 2021) - La période d'acceptation des demandes de contribution et, s'il y a lieu, des demandes de soutien financier pouvant aller jusqu'à 10 millions de dollars par projet et, le cas échéant, à la recherche et au développement d'une équipe de scientifiques dirigée par AAC, devrait commencer dès l'automne 2021. On prévoit que les projets approuvés seront lancés au printemps 2022. Il n'est pas nécessaire d'avoir obtenu une subvention à la phase 1 pour présenter une demande de contribution à la phase 2 et avoir recours au soutien à la recherche et au développement d'AAC.

Une deuxième période d'acceptation des demandes de subvention et de contribution pour d'autres projets au titre de SAC est prévue pour le printemps 2022.

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-549-2326; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]

Liens connexes

www.agr.gc.ca