Une bonne planification est essentielle pour susciter la confiance à l'égard de l'avenir financier

TORONTO, le 10 mai 2022 /CNW/ - L'évolution de facteurs externes comme la pandémie, l'incertitude économique et l'inflation ont incité les Canadiens de 55 à 75 ans à changer l'âge auquel ils prévoient prendre leur retraite. Un tiers (33 %) des Canadiens qui ont récemment pris leur retraite ont déclaré l'avoir fait plus tôt que prévu, tandis que trois préretraités sur dix (30 %) ont l'intention de changer la date de leur retraite en raison de la pandémie, selon un nouveau sondage de RBC Assurances.

Parmi les Canadiens qui ont déjà pris leur retraite, plus du quart (28 %) dépensent plus que prévu, tandis que quatre retraités sur dix (41 %) ont eu des dépenses imprévues, notamment d'importants travaux de rénovation (16 %), des frais de soins de santé ou de transport (12 %) et une aide financière à la famille (12 %), qui sont aggravés par les hausses de taux et l'inflation.

« Les événements des deux dernières années ont clairement des répercussions sur les Canadiens, y compris ceux qui approchent de la retraite, » dit Selene Soo, directrice générale, Assurance de patrimoine, RBC Assurances. « Et avec le taux d'inflation élevé actuel qui s'ajoute au reste, bon nombre d'entre eux se préoccupent de leur pouvoir d'achat et de l'augmentation de leurs dépenses. Ce que les gens doivent se rappeler, c'est qu'ils peuvent prendre les choses en main - une bonne planification est essentielle pour susciter la confiance à l'égard de l'avenir financier. »

Comme les Canadiens vivent plus longtemps, l'incidence de l'inflation sur l'épargne, les dépenses et le pouvoir d'achat est ce qui préoccupe le plus les trois quarts (78 %) des personnes interrogées, ainsi qu'un manque de revenu garanti (47 %) et le risque d'épuiser leur épargne-retraite de leur vivant (48 %). Parmi les autres préoccupations, mentionnons le fait de vivre plus longtemps que son conjoint, le sentiment de solitude et le fait de ne pas avoir d'héritage à laisser. Pourtant, les Canadiens comptent encore largement sur les outils d'épargne traditionnels comme les CELI (54 %), les REER (53 %) ainsi que le Régime de pensions du Canada, le Régime des rentes du Québec et la Sécurité de la vieillesse (52 %) pour s'assurer d'avoir assez d'argent pour maintenir leur mode de vie une fois qu'ils cessent de travailler. Moins de gens profitent des rentes (7 %) ou des fonds distincts (3 %), même si ces outils peuvent aider à répondre à bon nombre des préoccupations exprimées au sujet de la retraite.

« Il est important de protéger l'argent que les Canadiens ont accumulé au prix de tant d'efforts, » ajoute Mme Soo. « Mais pour bien des gens qui pourraient être à la retraite plus longtemps que prévu, les bons outils peuvent contribuer à leur assurer un revenu garanti ou leur permettre d'avoir assez d'argent pour laisser un héritage - indépendamment des facteurs externes. »

En fait, la majorité (58 %) des personnes âgées de 55 à 75 ans, qu'elles soient retraitées ou non, ont pour priorité de revoir leur planification testamentaire et successorale. Pour vous aider à protéger et à faire fructifier votre argent, pour vous ou vos proches, et pour préserver votre pouvoir d'achat à la retraite, tenez compte des points suivants :

Songez à investir dans des produits comme les fonds distincts, dont les Fonds de placement garanti (FPG), qui peuvent protéger la totalité ou une partie importante de votre placement initial alors qu'il croit, et qui offrent des avantages uniques en matière de planification successorale.

Envisagez différentes options de placement, comme les rentes. Celles-ci procurent un revenu garanti et prévisible la vie durant et qui ne fluctue pas en fonction du marché ou des taux d'intérêt.

Discutez des options avec un planificateur financier ou un conseiller en assurance afin de vous aider à vous assurer d'être sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs financiers à long terme.

À propos de l'étude de RBC Assurances

Ces conclusions sont tirées d'un sondage mené par Ipsos du 8 au 10 mars 2022 pour le compte de RBC Assurances. Ce sondage a été réalisé en ligne auprès d'un échantillon de 1 000 Canadiens de 55 à 75 ans. L'échantillon a été établi selon la méthode des quotas pondérés afin que sa composition reflète celle de la population du Canada selon les données du dernier recensement. La précision des sondages en ligne Ipsos est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, le sondage a une marge d'erreur de ± 3,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20, par rapport aux résultats qui auraient été obtenus si tous les Canadiens de 55 à 75 ans avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité sera plus important pour des sous-ensembles de la population.

