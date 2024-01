MONTRÉAL, le 12 janv. 2024 /CNW/ - Wealthica, le leader canadien pour le suivi des avoirs financiers des canadiens, annonce une étape importante dans son engagement à révolutionner le paysage de la technologie financière. Avec un réseau étendu reliant plus de 150 institutions financières et maisons de courtage canadiennes, Wealthica rend disponible son API d'agrégations des données d'investissement et bancaire. Wealthica offre aux fintechs, aux institutions financières, aux éditeurs de logiciels et aux systèmes de gestion de portefeuille d' avoir accès aux données financières de manière transparente et ainsi améliorer leurs services.

"Chez Wealthica, nous comprenons le pouvoir de la connectivité financière, et le lancement de notre API financier marque un moment charnière pour l'écosystème fintech canadien", a déclaré Jean-François Matte, directeur général de Wealthica Solutions d'affaires. "En offrant notre API financier à des partenaires externes, nous visons à favoriser l'innovation, à simplifier les processus et à stimuler une nouvelle vague de solutions financières adaptées aux besoins uniques du marché canadien."

Caractéristiques principales de l'API Wealthica pour les banques et les investissements:

Connectivité complète des institutions financières : Accédez à un vaste réseau de plus de 150 institutions financières et maisons de courtage canadiennes, offrant une couverture et une fiabilité inégalées.



Intégration de données mises à jour quotidiennement : Exploitez des données régulièrement mises à jour à partir de sources multiples pour assurer la précision de la gestion de portefeuille et de la planification financière.



Sécurisé et conforme : Wealthica, qui est certifiée SOC 2 Type II, accorde la plus grande importance à la sécurité des données et à la conformité . L'API est conçue avec des mesures de sécurité robustes pour protéger les informations financières sensibles.



Solutions personnalisables : Intégrer l'API financier de Wealthica pour répondre aux besoins uniques des fintechs, des éditeurs de logiciel grand public ou des systèmes de gestion de portefeuille pour une solution flexible et évolutive.

Cas d'utilisation les plus populaires :

Pour les outils budgétaires et de suivi du patrimoine : Agrégation d'actifs



L'API financier de Wealthica facilite la synchronisation des données pour les Canadiens, garantissant que les utilisateurs disposent d'informations exactes et à jour pour une budgétisation et une gestion de patrimoine plus efficaces. Compte tenu de l'abandon du service Mint par Intuit, la demande d' alternatives pour Mint est grande. Une demande accrue d' outils de budgétisation sophistiqués sur le marché canadien offre des opportunités à des firmes de logiciel de développer leur marché en utilisant l'API financier de Wealthica.



Simplifier des transferts de comptes entre institutions financières

Le casse-tête du transfert de comptes entre des institutions externes est un enjeu dans l'industrie financière. L'API de Wealthica peut être utilisée pour récupérer les numéros de compte des clients, les positions, les soldes, les titres et autres détails pertinents. Cela permet non seulement de minimiser la complexité associée aux transferts de comptes, mais aussi d'améliorer l'expérience globale du client, en réduisant la probabilité d'abandon de transferts et en augmentant les actifs sous gestion (AUM). Agrégation d'investissements en cryptomonnaies via l'API de Vezgo



L'API financier de Wealthica étend ses fonctionnalités au monde de l'investissement en cryptomonnaie grâce à l'intégration avec l'API de Vezgo . Cela permet aux utilisateurs d'agréger et de gérer leurs avoirs en cryptomonnaie avec leurs actifs financiers traditionnels provenant de plus de 100 sources API bancaires .



Prix de base ajusté pour les plates-formes d'investissement



L'API financier de Wealthica offre une solution à la tâche complexe du calcul du prix de base ajusté sur diverses plateformes d'investissement. Les outils financiers et les plateformes peuvent accéder à des informations précises et standardisées sur le prix de base des investissements.

Comment démarrer :

Les parties intéressées peuvent accéder à la documentation de l' API financier de Wealthica et aux ressources pour les développeurs, et trouver la liste des intégrations de l' API financier .

Pour recevoir vos clés d'API d'essai et les opportunités de partenariat, contactez l'équipe commerciale à l'adresse [email protected] .

A propos de Wealthica :

Avec plus de 50 000 utilisateurs canadiens et 33 milliards de dollars d'actifs agrégés, Wealthica est le plus important outil de suivi de patrimoine au Canada , dont l'objectif est de simplifier la gestion financière. Grâce à un solide réseau reliant plus de 150 institutions financières et maisons de courtage, Wealthica fournit des informations complètes sur les portefeuilles d'investissement, permettant ainsi aux utilisateurs de prendre des décisions financières éclairées.

