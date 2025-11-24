Absence d'informations nécessaires à la consommation sécuritaire du fromage Comtomme réemballé et vendu par l'entreprise Alimentation Coop Rimouski (IGA Extra)

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Alimentation Coop Rimouski (IGA Extra), située au 375, boulevard Jessop, à Rimouski, avise les personnes considérées comme vulnérables (les femmes enceintes, les personnes dont le système immunitaire est affaibli, les enfants de 5 ans et moins et les personnes adultes de 60 ans et plus) de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous, car il ne comporte pas la mention « fait de lait non pasteurisé » qui est exigée. En effet, le détaillant a omis de reproduire les indications du fabricant.

Comtomme (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination du produit Format Lot visé « COMTOMME » Variable Tous les lots dont l'étiquette ne comporte pas la mention « fait de lait non pasteurisé »

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Il était emballé dans une pellicule de plastique transparent. Le produit était vendu à l'état réfrigéré.

L'exploitant procède au rappel du produit en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes jugées vulnérables (désignées précédemment) qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté, l'utiliser dans un plat cuisiné qui sera cuit jusqu'à ce qu'il atteigne une température de cuisson sécuritaire de 74 °C ou le jeter.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5470

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

www.mapaq.gouv.qc.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation