Absence d'informations nécessaires à la consommation sécuritaire de poulet popcorn et de médaillons de poulet assaisonnés emballés et vendus par l'entreprise Panier Extra

Nouvelles fournies par

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

24 nov, 2025, 16:10 ET

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Panier Extra, située au 2800, avenue Saint-Jean-Baptiste, local 150, à Québec, avise la population de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous s'ils n'ont pas subi une cuisson au préalable. En effet, l'étiquette des produits ne comporte pas les informations nécessaires à leur consommation sécuritaire, soit la mention qu'il s'agit d'un produit cru et les instructions de cuisson sécuritaire.

Dénomination du produit

Format

Lot visé

« POULET POPCORN » 

Variable

Unités vendues jusqu'au 24 novembre 2025

« MÉDAILLON DE POULET ASSAISONNÉES OLYMEL »

Emballage de 6 unités

Unités vendues jusqu'au 24 novembre 2025

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente jusqu'au 24 novembre 2025, et ce, uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Le poulet popcorn était emballé dans une barquette de styromousse recouverte d'une pellicule de plastique transparent, tandis que les médaillons étaient emballés dans un sac de plastique transparent. Les produits étaient vendus à l'état congelé.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de procéder à une cuisson sécuritaire avant de le consommer. La température interne de cuisson sécuritaire pour des produits à base de volaille est de 74 degrés Celsius. La consommation d'un produit à base de volaille cru ou inadéquatement cuit peut représenter un risque pour la santé.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1
Numéro de référence : 5469

Source :
Relations médias
Direction des communications
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation
Tél. : 418 380-2100, poste 3512
www.mapaq.gouv.qc.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

