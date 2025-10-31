Absence d'informations nécessaires à la consommation sécuritaire de cubes de thon fumé vendus par l'entreprise Le Domaine

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 31 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Le Domaine, située au 1779, boulevard Raymond, à Québec, avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous s'il n'a pas été conservé au congélateur en tout temps depuis le moment de l'achat. En effet, l'emballage du produit ne comporte pas les informations nécessaires à sa consommation sécuritaire, soit la mention « Garder congelé jusqu'à utilisation » qui est exigée.

Cubes de thon fumé (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination du produit Format Lot visé Cubes de thon fumé Unitaire Tous les lots dont l'étiquette ne comporte pas la mention « Garder congelé jusqu'à utilisation »

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Il était emballé sous vide dans un sac de plastique transparent avec fond noir. Le produit était vendu à l'état congelé. Il ne comportait pas d'étiquette.

L'exploitant procède au rappel du produit en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Les personnes qui ont ce produit en leur possession et qui ne l'ont pas conservé au congélateur en tout temps depuis le moment de l'achat sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Même si le produit visé ne présente pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, sa consommation peut représenter un risque pour la santé. En effet, lorsque le poisson fumé est vendu congelé, des mesures de prévention doivent être prises au moment de la décongélation du produit.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5436

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

www.mapaq.gouv.qc.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation