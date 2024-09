KIRKLAND, QC, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Pfizer Canada SRI a annoncé aujourd'hui qu'ABRYSVOMC serait le vaccin financé par l'État pour la prévention des maladies causées par le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les personnes âgées au Canada en 2024-2025. ABRYSVOMC a été homologué par Santé Canada pour la prévention des maladies des voies respiratoires inférieures causées par le VRS chez les personnes de 60 ans ou plusi. C'est aussi le seul vaccin contre le VRS approuvé pour l'immunisation active de la personne enceinte, afin de prévenir les maladies causées par le VRS chez le nourrissonii. Le VRS est un virus respiratoire contagieux qui touche de manière disproportionnée les adultes âgés, en particulier ceux qui présentent des maladies sous-jacentes, dont le système immunitaire est affaibli ou qui vivent en établissement de soins de longue duréeiii.

Résolus à protéger la santé des personnes âgées au Canada, plusieurs provinces et territoires intègrent ABRYSVOMC à leurs programmes de vaccination financés par les fonds publics, permettant ainsi aux personnes admissibles de le recevoir gratuitement. Pfizer Canada les félicite d'avoir comblé un besoin médical quelques mois seulement après l'homologation d'ABRYSVOMC par Santé Canada.

La décision a fait suite à une forte recommandation du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI), en juillet 2024. Le CCNI recommande des programmes de vaccination contre le VRS pour les adultes de 75 ans et plus, en particulier pour les personnes âgées présentant un risque accru de maladie sévère causée par le VRS et pour les adultes de 60 ans et plus qui résident dans des maisons de soins infirmiers et d'autres établissements de soins chroniques iv. Les personnes faisant partie de ces groupes sont encouragées à vérifier les calendriers du programme de vaccination financé par l'État dans leur province ou leur territoire pour connaître les détails des critères d'admissibilité.

« Les personnes âgées font partie des gens les plus susceptibles de contracter le VRS et de subir des complications graves réduisant les capacités fonctionnelles et la qualité de vie. La vaccination est une stratégie de prévention de premier plan pour protéger contre le VRS et réduire l'incidence ainsi que les répercussions des maladies causées par le virus chez les personnes âgées », explique Mme Katrina Bouzanis, directrice de la section politiques, défense des droits et innovation de la Fédération internationale du vieillissement. « La Fédération espère que l'ensemble des provinces et des territoires canadiens appuieront l'accès à la vaccination contre le VRS en l'ajoutant à leurs programmes de vaccination financés par les fonds publics. »

Bien que l'infection par le VRS cause en général des symptômes bénins qui rappellent ceux du rhume, des problèmes de santé préexistants souvent présents chez les personnes âgées - comme les maladies cardiaques chroniques et le diabète - peuvent faire augmenter le risque de maladie sévère causée par le VRS. Les personnes âgées sont aussi plus susceptibles de subir des complications qui touchent les voies respiratoires inférieures, comme la pneumoniev,vi.

« La vaccination est l'un des outils les plus efficaces pour contrer les maladies évitables par la vaccination comme celles que cause le VRSvii », déclare la Dre Vivien Brown, une médecin de famille de Toronto. « L'intention des autorités sanitaires canadiennes de s'attaquer au fardeau des hospitalisations évitables dues au VRS témoigne de leur réelle volonté de protéger non seulement la santé des personnes exposées à un risque élevé, mais aussi le système de santé canadien. »

Au Canada, c'est chez les personnes âgées qu'on observe le plus haut taux de décès liés aux infections par le VRS; ils comptent pour plus de 80 pour cent des décès causés par la maladie chaque annéeviii,ix. C'est également chez les personnes âgées que le taux d'hospitalisations liées au VRS est le plus élevé, et ces hospitalisations sont plus longues chez les aînés qui vivent en établissement de soins de longue durée que dans la population généralex,xi.

« De par sa recommandation, le CCNI reconnaît que la vaccination contre le VRS au moyen d'ABRYSVOMC peut contribuer à atténuer les répercussions de l'infection par le VRS chez les adultes âgés et dans le système de santé canadien », se réjouit Karine Grand'Maison, vice-présidente - Accès au marché, Pfizer Canada. « Pfizer Canada est déterminée à protéger la santé des familles canadiennes en assurant l'accès aux vaccins; par la protection proactive de la santé des aînés, nous favorisons la santé dans toutes les communautés. »

À PROPOS D'ABRYSVOMC

En décembre 2023, Santé Canada a approuvé ABRYSVOMC pour la prévention des maladies des voies respiratoires inférieures, sévères ou non, causées par le VRS. Ce vaccin est indiqué pour l'immunisation active des personnes âgées de 60 ans ou plus. ABRYSVOMC est le seul vaccin contre le VRS approuvé au Canada pour l'immunisation active des personnes enceintes, entre la 32e et la 36e semaine de grossesse, afin de prévenir les maladies des voies respiratoires inférieures chez le nourrisson de la naissance jusqu'à l'âge de 6 moisxii.

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Chez Pfizer, nous nous efforçons d'utiliser la science et nos ressources mondiales pour mettre au point de nouveaux médicaments afin d'aider à prolonger et à améliorer la vie des gens. Nous nous employons à devenir la norme en ce qui a trait à la qualité, à l'innocuité et à la valeur inhérentes à la découverte, à la conception et à la fabrication des produits de soins de santé. Tous les jours, les employés de Pfizer travaillent à améliorer le mieux-être des patients ainsi que la prévention et le traitement des maladies les plus redoutables de notre époque. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez pfizer.ca ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, X, Instagram ou YouTube.

