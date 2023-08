Abolition des saveurs dans le vapotage - Véritable onde de choc chez les vapoteurs : des dizaines de milliers de Québécois risquent de retourner à la cigarette

MONTRÉAL, le 2 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a annoncé officiellement aujourd'hui qu'à compter du 31 octobre prochain, les saveurs dans le vapotage seront abolies. Même si le gouvernement Legault avait annoncé ses couleurs, la Coalition des droits des vapoteurs du Québec (CDVQ) avait espoir qu'il entende raison et modifie son projet de règlement. Cette décision constitue une véritable onde de choc pour les vapoteurs du Québec, qui pour la vaste majorité, utilisent le vapotage comme outil de cessation tabagique. Plusieurs milliers de vapoteurs retourneront à la cigarette et les autres iront se procurer leurs produits sur le marché noir. Dans les deux cas, cela constitue une très mauvaise nouvelle du point de vue de santé publique.

Le gouvernement de la CAQ n'a pas écouté les Québécois

Lorsque le gouvernement a déposé son projet de règlement, plus de 30 000 Québécois et Québécoises ont pris la peine d'écrire au gouvernement pour lui faire part de leurs craintes de voir l'abolition des saveurs « Il est clair que le gouvernement n'a pas pris 2 minutes pour lire les lettres des citoyens et qu'il les a envoyées directement à la poubelle. Comme c'est le cas depuis le début, la CAQ se fie aux groupes dogmatiques et prend des décisions basées sur des émotions et non sur la science » s'est indignée Valerie Gallant, porte-parole de la CDVQ.

Au fil du débat qui sévit depuis près de 2 ans, la CDVQ a transmis au gouvernement une multitude de preuves et documents scientifiques prouvant l'efficacité du vapotage comme outil de cessation tabagique. Même Santé Canada l'a reconnu officiellement cette année. « Depuis 2 ans, nous avons sollicité à d'innombrables occasions, des rencontres avec les membres du gouvernement ou leurs fonctionnaires pour leur présenter des faits scientifiquement reconnus mondialement et ils n'ont jamais daigné donner suite à nos demandes de rencontres. C'est clair que la science leur fait peur » de rajouter Mme Gallant.

Alors que la Suède s'apprête à devenir le premier pays officiellement sans tabac (https://smokefreesweden.org) et qui a notamment donné une place prépondérante au vapotage dans sa stratégie de lutte antitabac, le gouvernement du Québec fait un pas de recul « Il est clair qu'avec l'abolition des saveurs, des dizaines de milliers de Québécois risquent de retourner au tabac. Je suis aussi inquiète pour les fumeurs actuels qui songent à arrêter de fumer. Ils n'auront plus accès au moyen le plus efface pour les aider à se débarrasser de la cigarette » de conclure Mme Gallant.

