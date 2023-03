Abolition des saveurs dans le vapotage - Le ministre Dubé s'apprête à laisser tomber des dizaines de milliers d'anciens fumeurs

MONTRÉAL, le 2 mars 2023 /CNW/ - Nous avons pris connaissance ce matin de l'article paru dans La Presse + « Québec prêt à sévir » sur les saveurs dans le vapotage. La Coalition des droits des vapoteurs du Québec (CDVQ) se dit très inquiète par le fait que le gouvernement Legault s'apprête à laisser tomber les dizaines de milliers d'anciens fumeurs qui ont choisi le vapotage comme outil de cessation tabagique et ceux qui veulent arrêter de fumer. La CDVQ met aussi en garde le ministre Dubé de faire attention aux informations qu'il reçoit de la direction de la Santé publique pour prendre ses décisions. Cette dernière ne se fie qu'à ses intuitions et ses dogmes au lieu de se fier aux faits et à la science comme le fait entre autres, Santé Canada.

« Pendant que le gouvernement fédéral fait ses devoirs et divulgue des études sérieuses et surtout récentes confirmant l'efficacité du vapotage dans un processus de cessation tabagique, la Santé publique se rabat sur de vielles études ou sur ses émotions du moment pour conseiller le ministre. En plus d'être irresponsable, cela pourrait causer des enjeux de santé publique en retournant les vapoteurs vers la cigarette » a commenté Valerie Gallant, porte-parole de la CDVQ.

D'ailleurs, la CDVQ recommande à la Santé publique et au ministre Dubé de lire le document du 20 janvier dernier de Santé Canada qui mentionne que « Alors que la science évolue, les preuves suggèrent que le vapotage de la nicotine (à l'aide de cigarettes électroniques) peut aider les adultes à arrêter de fumer. Si vous avez déjà essayé des méthodes approuvées par Santé Canada pour cesser de fumer (p. ex., des thérapies de remplacement de la nicotine approuvées) et que vous fumez toujours des cigarettes, le vapotage pourrait vous aider à arrêter de fumer. Passer complètement au vapotage signifie arrêter de fumer toutes les cigarettes, ce qui réduira les risques d'atteinte à votre santé. »

Le taux de vapotage chez les jeunes est stable depuis 2019

En ce qui a trait au nombre de vapoteurs parmi les jeunes, la CDVQ adhère totalement au fait qu'ils ne devraient pas fumer, ni vapoter. Par contre, contrairement à ce qui prétend la Santé publique, Santé Canada confirme que le taux de vapotage chez les jeunes est stable depuis 2019 : « peu de données probantes indiquent que la consommation de produits de vapotage augmente le risque chez les jeunes et les jeunes adultes de consommer un jour des cigarettes de tabac combustibles (tabagisme)[1]. » De plus, toujours concernant le vapotage chez les jeunes, ce même rapport confirme « que le taux de vapotage chez les jeunes n'a pas augmenté depuis 2019. »

En conclusion, abolir les saveurs dans le vapotage priverait des dizaines de milliers de Québécois et de Québécoises d'un moyen reconnu et efficace pour arrêter de fumer. Les saveurs sont fondamentales dans cette démarche qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec de contribuer à l'atteinte de l'objectif fixé dans la Politique gouvernementale de prévention en santé visant à réduire la prévalence du tabagisme à 10 % d'ici 2025.

SOURCE Coalition des droits des vapoteurs du Québec

