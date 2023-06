Abolition des saveurs dans le vapotage - Le crime organisé et les réserves autochtones sont prêts à prendre la relève ! - Une vidéo choc !

MONTRÉAL, le 15 juin 2023 /CNW/ - Avec son projet d'abolir les saveurs dans le vapotage, le gouvernement de la CAQ vient d'ouvrir grande la porte pour le crime organisé. L'abolition de saveurs dans le vapotage fera très mal aux boutiques de vapotage et la vaste majorité devront carrément fermer leurs portes. Aujourd'hui, l'Alliance des boutiques de vapotage du Québec a dévoilé une vidéo choc réalisée en caméra cachée qui démontre clairement que les réserves autochtones sont prêtes à prendre la relève et qu'elles n'entendent appliquer aucune de lois canadiennes et québécoises, que ce soit pour le taux de nicotine, les saveurs et même la vente aux mineurs. On compte d'ailleurs plus d'une centaines d'endroits où l'on vend des produits de vapotage dans les réserves à ce jour.

« La vidéo montre clairement que les magasins situés dans les réserves autochtones n'ont nullement l'intention de respecter les lois. C'est clair et limpide dans la vidéo. Pendant que nous allons perdre nos entreprises, ces boutiques vont vendre ce qu'ils veulent sans être inspectées par le gouvernement. Pensez-vous vraiment que le gouvernement va envoyer des inspecteurs dans les boutiques de vapotage dans les réserves ? » s'est indigné David Lévesque, porte-parole de l'Alliance des boutiques de vapotage du Québec.

Un des arguments du gouvernement est de limiter l'accès aux jeunes. « J'ai bien hâte de voir si dans les réserves autochtones ou les revendeurs du crime organisé qui iront dans les cours d'écoles vont demander les cartes aux jeunes, si le taux de nicotine sera conforme, s'ils vont vendre des produits avec du cannabis ou si les saveurs offertes sont conformes aux lois » de conclure David Lévesque.

Alors que les consultations du gouvernement sur l'avenir des saveurs dans le vapotage sont terminées et que plus de 30 000 vapoteurs québécois ont fait part de leurs commentaires au gouvernement sur l'importance des saveurs dans la cessation tabagique, l'Alliance espère maintenant que le gouvernement de la CAQ entendra raison et qu'il n'ira pas de l'avant avec le projet d'abolition des saveurs.

Voir le lien pour la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=PW9Z6Ed0z5k

SOURCE Coalition des droits des vapoteurs du Québec

Renseignements: Source : David Lévesque, porte-parole, Alliance des boutiques de vapotage du Québec., Courriel : [email protected]