Abolition des frais sur les consultations en pharmacie - L'Ordre des pharmaciens du Québec salue l'annonce de la ministre de la Santé et des Services sociaux

MONTRÉAL, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'étude détaillée du projet de loi 31 qui se déroule aujourd'hui, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Madame Danielle McCann, a annoncé l'intention de son gouvernement d'abolir les frais imposés aux patients lorsqu'ils obtiennent certains nouveaux services professionnels en pharmacie. L'Ordre des pharmaciens du Québec salue cette annonce.

Depuis que les pharmaciens peuvent exercer des activités telles que prescrire des médicaments pour des conditions mineures ou prolonger des ordonnances, la consultation est couverte par l'assurance-médicaments. Ceci signifie que les patients paient actuellement des frais de franchise et de coassurance pour y avoir accès. Il s'agit d'un frein à l'accessibilité ayant porté ombrage au succès de la Loi 41.

La déclaration de ce matin par la ministre de la Santé est une grande nouvelle pour les patients. Enfin, ils pourront obtenir des services dans les mêmes conditions, peu importe l'endroit où ils y accèderont. « Avec le dépôt du projet de loi 31 et l'annonce de ce matin, la ministre de la Santé démontre encore une fois sa volonté de décloisonner le réseau et de favoriser l'accès. Un autre grand jour pour la population » souligne le président de l'Ordre, Bertrand Bolduc.

Rappelons que le projet de loi 31 vient modifier la Loi sur la pharmacie en prévoyant de nouvelles activités professionnelles pour le pharmacien, dont la vaccination.

À propos de l'Ordre des pharmaciens du Québec

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe plus de 9000 pharmaciens œuvrant tant en pharmacie privé, qu'en établissement de santé ou au sein de milieux non traditionnels.

