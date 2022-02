AbbVie et l’Université de Toronto établissent une chaire dotée dans le domaine de la dermatologie ethnique

« Dans un domaine axé sur la peau comme la dermatologie, il est d'autant plus crucial de cerner et de combattre les inégalités raciales qui influent sur les résultats en matière de santé, » affirme la D re Patricia Houston, doyenne par intérim et vice-doyenne, Formation médicale, Faculté de médecine Temerty. « Nous reconnaissons maintenant qu'il y a des lacunes importantes au chapitre des connaissances et de l'enseignement de l'évaluation et du traitement des divers types de peau. La création de la chaire AbbVie en dermatologie ethnique représente un investissement philanthropique majeur dans les efforts continus de la Faculté pour faire progresser l'équité en matière de santé. Elle positionne l'Université de Toronto, AbbVie et le Canada comme des chefs de file mondiaux dans le domaine émergent de la dermatologie inclusive. »

Les chaires dotées sont assurées à perpétuité et figurent parmi les nominations les plus prestigieuses dans le milieu universitaire. Elles contribuent grandement au recrutement des cliniciens et des chercheurs les plus talentueux, ce qui favorise l'avancement de la science et de la recherche et démontre un engagement à long terme envers une discipline particulière.

Combler les lacunes et pallier les inégalités

L'inauguration de la chaire répond à la demande croissante des cliniciens, des chercheurs et des patients de remédier aux lacunes et aux inégalités de longue date dans la recherche, la formation et les soins aux patients en dermatologie. Notamment, il est de plus en plus notoire que de nouvelles études doivent être menées sur l'impact distinct des affections cutanées chez les patients de couleur afin de recueillir des données plus précises et plus poussées sur les inégalités dans les soins dermatologiques prodigués aux diverses populations. De plus, les différentes couleurs de peau doivent être mieux représentées dans les programmes de formation médicale.

« Les peaux très pigmentées se distinguent à bien des égards, que ce soit sur le plan biochimique ou biologique. Elles sont aussi touchées par des maladies différentes, » explique la Dre Marissa Joseph, professeure adjointe à la Faculté de médecine Temerty de l'Université de Toronto et directrice médicale du RKS Dermatology Centre du Women's College Hospital. « Si les différences concernant la manifestation des maladies chez les personnes de couleur ne sont pas étudiées ni enseignées, le risque de diagnostic erroné, de retards de traitement et (ou) de choix de traitement inadéquat sera plus grand, ce qui peut avoir des conséquences désastreuses pour les patients. En tant que clinicienne et enseignante, je me réjouis de la création de la chaire AbbVie en dermatologie ethnique et je suis convaincue qu'elle peut être un puissant catalyseur de changement. »



Le don d'AbbVie répond à un besoin qui n'a jamais été aussi pertinent - ni plus pressant - qu'il ne l'est aujourd'hui. Selon les projections démographiques de Statistique Canada, la proportion de Canadiens appartenant à une minorité visible augmentera considérablement d'ici 2031. Les groupes de minorités visibles pourraient bientôt représenter 63 % de la population de Toronto, 59 % de la population de Vancouver et 31 % de la population de Montréal1.

Le titulaire de la chaire inaugurale aura un vaste mandat de formation et de recherche. Il devra notamment diriger l'élaboration de programmes d'études visant à mettre en application les principes de la dermatologie inclusive et à s'assurer que les futurs médecins et dermatologues reçoivent une formation adéquate pour diagnostiquer et traiter les affections cutanées chez les personnes de couleur. Il devra aussi mener des études cliniques plus que nécessaires sur l'impact particulier des troubles cutanés et des maladies de la peau chez les personnes de couleur.



« Nous croyons qu'il est important de veiller à ce que l'ensemble de la population canadienne reçoive des soins de santé égaux, équitables et inclusifs, » ajoute Tracey Ramsay, Vice-présidente et Directrice générale d'AbbVie Canada. « L'égalité, la diversité et l'inclusion font partie des principes fondamentaux de notre entreprise, et la création de cette chaire est un pas en avant visant à favoriser la diversité dermatologique et l'inclusion culturelle. De concert avec l'Université de Toronto, nous avons l'occasion de faire partie d'une solution qui fera évoluer la recherche, l'enseignement et la pratique dans le domaine des soins de la peau au Canada et, nous l'espérons, partout dans le monde. »



« Nous tenons à offrir des traitements dans des domaines où il y a d'importants besoins médicaux non comblés. En tant que chef de file en matière de recherche et de traitement en dermatologie, AbbVie se consacre à l'innovation, » précise la Dre Christina Pelizon, Directrice, Affaires médicales, AbbVie Canada. « En fin de compte, cette chaire nous permettra de mieux comprendre comment nous pouvons continuer à avoir un impact remarquable sur la vie des personnes atteintes de maladies cutanées graves. »

À propos de la Faculté de médecine Temerty

Fondée en 1843, la Faculté de médecine Temerty de l'Université de Toronto se classe systématiquement parmi les meilleures facultés de médecine au monde. Plus du quart des médecins canadiens suivent une formation à l'Université de Toronto. Grâce aux partenariats avec les hôpitaux de renommée mondiale qui composent le Toronto Academic Health Science Network, la Faculté de médecine Temerty assure une prestation novatrice et efficace en matière de recherche biomédicale, de formation et de soins aux patients permettant ainsi d'améliorer la santé et les soins de santé au Canada et ailleurs dans le monde. Pour en savoir plus sur la Faculté de médecine Temerty, visitez le temertymedicine.utoronto.ca ou suivez-nous sur Twitter @uoftmedicine.

À propos d'AbbVie

AbbVie est une société biopharmaceutique résolument axée sur la recherche qui découvre et offre des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd'hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en œuvre afin d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques, dont l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences, les soins oculaires, la virologie, la santé des femmes et la gastroentérologie, de même que dans le domaine de l'esthétique par le truchement des produits et services d'Allergan Esthétique. Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez le site www.abbvie.ca. Suivez @abbviecanada sur Twitter ou trouvez-nous sur LinkedIn.

À propos d'AbbVie en dermatologie

Pendant plus de 10 ans, AbbVie a travaillé à la découverte de nouvelles solutions et à l'amélioration des soins pour les personnes atteintes de maladies cutanées graves. Grâce à son vaste programme d'études cliniques, elle poursuit diligemment ses activités de recherche et s'adapte aux besoins changeants en dermatologie, en plus de faire avancer sa gamme de produits en développement afin d'aider les patients à atteindre leurs objectifs thérapeutiques et à vivre au-delà de leur maladie cutanée.



